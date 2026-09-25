Xếp hạng 'Trường Xanh' năm 2026: Cao đẳng Kỹ nghệ II bước vào chặng đường phát triển mới

Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II xếp thứ 1107/2016 trường đại học và cao đẳng của thế giới cùng tham gia xếp hạng.

Đây là kết quả đáng tự hào và là dấu mốc quan trọng của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II khi lần đầu tiên Nhà trường tham gia Hệ thống UI GreenMetric World University Rankings 2026, nhằm đánh giá và thúc đẩy mức độ xanh và phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục trên thế giới. Cụ thể, Nhà trường xếp thứ 11/21 trường đại học và cao đẳng của Việt Nam cùng tham gia xếp hạng; xếp thứ 665/1252 trường đại học và cao đẳng của khu vực Đông Nam Á cùng tham gia xếp hạng và xếp thứ 1107/2016 trường đại học và cao đẳng của thế giới cùng tham gia xếp hạng.

Hoạt động đánh giá được xem xét ở nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và không gian xanh, năng lượng và biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, nước, giao thông, cũng như giáo dục và nghiên cứu về phát triển bền vững... Thông qua việc tham gia xếp hạng, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II có cơ hội đánh giá thực trạng, xác định khoảng trống và từng bước cải tiến các hoạt động “xanh hóa” Nhà trường, từ cơ sở vật chất, quản lý và vận hành đến chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng xanh (Green Skills) cho sinh viên.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng C11 tham quan Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù.

Việc lọt Bảng xếp hạng thế giới về “Trường xanh”, một lần nữa thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc thực hiện chuyển đổi xanh và xây dựng môi trường giáo dục phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II trở thành một trường cao đẳng xanh, hiện đại và phát triển bền vững, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh,kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

Hiện nay, nhà trường có 16 chương trình đào tạo liên quan đến phát triển bền vững được giảng dạy, trong đó có 7 chương trình là nghề cốt lõi 100% về bền vững hoặc có môn học liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường, bao gồm: Xử lý nước thải công nghiệp; Kỹ thuật thoát nước và Xử lý nước thải; Bảo hộ lao động; Công nghệ Ô tô; Nghiệp vụ nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí (CĐ).