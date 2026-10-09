Xếp hạng, tôn vinh Người nộp thuế: Ghi nhận đóng góp, đề cao tuân thủ

Theo Quyết định, kỳ đánh giá xếp hạng được thực hiện theo năm. Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký chưa đủ 12 tháng trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng sẽ không xếp hạng trong năm đó.

Để bước vào vòng chấm điểm xếp hạng, Người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện về mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế tính đến ngày 31/12 của năm xét.

3 điều kiện xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp được đánh giá mức độ tuân thủ thông qua chỉ tiêu về khai thuế. Theo đó, tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn đạt từ 98% trở lên (loại trừ các tờ khai để trống giá trị hoặc để toàn bộ giá trị = 0 và số lượt điều chỉnh từ các tờ khai không có giá trị sang các tờ khai có giá trị).

Đối với điều kiện đánh giá thông qua chỉ tiêu về nợ thuế, doanh nghiệp không có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12, trừ các khoản nợ đang gia hạn, đang xử lý khiếu nại, xem xét miễn giảm hoặc chưa được ngân sách nhà nước thanh toán và không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế.

Chỉ tiêu về xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn, yêu cầu doanh nghiệp phải không bị xử phạt về hành vi trốn thuế; trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính thì tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp không vượt quá 1% tổng số thuế đã nộp trong năm. Đồng thời, doanh nghiệp không thuộc diện bị cơ quan công an điều tra, không bị kết luận sử dụng hóa đơn không hợp pháp và người đại diện pháp luật không đứng tên tại các doanh nghiệp ngừng hoạt động hay bỏ trốn.

Điều kiện vinh danh hộ, cá nhân kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, điều kiện đầu tiên để được xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng là đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ đăng ký và khai thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký thuế, đạt tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn từ 90% trở lên; không bị xử phạt về hành vi không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Điều kiện thứ hai là đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế: Không có nợ thuế tính đến ngày 31/12 (trừ nợ do sai sót kỹ thuật hoặc luân chuyển chứng từ chậm) và không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế trong năm.

Đồng thời, hộ, cá nhân kinh doanh cũng phải đáp ứng điều kiện về đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế, hóa đơn. Không vi phạm các quy định về trốn thuế, hóa đơn điện tử hay sử dụng chứng từ không hợp pháp.

Thang điểm 100 đánh giá toàn diện đóng góp và lịch sử tuân thủ

Những người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện sàng lọc sẽ được chấm điểm xếp hạng theo thang điểm tối đa 100 điểm. Cơ cấu nhóm tiêu chí được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Đối với Bộ tiêu chí dành cho doanh nghiệp, tổng điểm 100 được phân bổ vào 3 nhóm tiêu chí (bao gồm 4 tiêu chí thành phần):

Quy mô đóng góp ngân sách nhà nước (tối đa 40 điểm): Đánh giá dựa trên quy mô số thuế đã nộp (tối đa 30 điểm cho nhóm 10% nộp cao nhất) và tốc độ tăng trưởng số nộp so với năm trước (tối đa 10 điểm khi đạt mức tăng trưởng trên 20%).

Quy mô doanh thu (tối đa 25 điểm): Phân hạng theo tỷ lệ phần trăm doanh thu đạt được trong năm.

Lịch sử tuân thủ (tối đa 35 điểm): Ghi nhận tính bền vững trong việc chấp hành pháp luật thuế. Doanh nghiệp duy trì đáp ứng điều kiện tuân thủ 3 năm liên tục đạt 35 điểm; 2 năm liên tục đạt 30 điểm và 1 năm đạt 25 điểm.

Đối với Bộ tiêu chí dành cho hộ, cá nhân kinh doanh, Người nộp thuế được phân loại theo 3 nhóm quy mô doanh thu để đánh giá bình đẳng: trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng. Tổng điểm tối đa 100 bao gồm:

Quy mô đóng góp ngân sách nhà nước (25 điểm) và quy mô doanh thu (25 điểm).

Lịch sử tuân thủ (tối đa 50 điểm), chiếm tỷ trọng cao với 50 điểm cho 3 năm liên tục tuân thủ, 40 điểm cho 2 năm và 30 điểm cho 1 năm.

Xếp hạng khách quan, công khai danh sách tôn vinh

Cơ quan thuế thực hiện xếp hạng danh sách Người nộp thuế theo nguyên tắc xếp hạng từ cao xuống thấp trên phạm vi cả nước, trong từng địa bàn hoặc trong từng nhóm đối tượng.

Trường hợp Người nộp thuế có tổng điểm xếp hạng bằng nhau, cơ quan thuế sẽ sử dụng điểm của tiêu chí "Lịch sử tuân thủ" làm căn cứ ưu tiên để xếp hạng. Nếu điểm của tiêu chí này cũng bằng nhau thì Người nộp thuế sẽ xếp đồng hạng.

Căn cứ vào kết quả xếp hạng, Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì tham mưu, trình Cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng. Tại địa phương, Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở căn cứ kết quả xếp hạng để lựa chọn Người nộp thuế đề nghị khen thưởng theo phân cấp.

Danh sách Người nộp thuế được tôn vinh, khen thưởng sẽ được công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các hình thức phù hợp khác nhằm ghi nhận, tôn vinh người nộp thuế, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.