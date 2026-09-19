Xếp hàng thăm tòa nhà mỗi năm chỉ mở một lần ở TP.HCM

Tọa lạc tại số 6 đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM), Dinh thự Pháp (Dinh Tổng lãnh sự Pháp) được xây dựng từ năm 1872 bởi các kỹ sư Hải quân Pháp. Công trình sở hữu lối kiến trúc đặc trưng thời cuối thế kỷ 19 với khung tòa nhà bằng thép và kim loại nhằm thích ứng với khí hậu nóng ẩm tại TP.HCM. Tương tự như Dinh Độc Lập, Đại chủng viện Thánh Giuse hay Nhà thờ Đức Bà, công trình này là một trong những chứng nhân lịch sử đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Nhân Ngày Di sản châu Âu, ngày 19/9, Dinh thự mở cửa dự kiến đón 2.000 du khách ghé thăm. Ngay từ sớm, dòng người đông đúc, đặc biệt là giới trẻ, đã có mặt xếp hàng dài dọc trục đường Lê Duẩn để chờ bước chân vào không gian gần 150 năm tuổi.

Đã đi qua đường Lê Duẩn nhiều lần nhưng chưa từng được vào bên trong Dinh thự, Minh Thư (sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM) đăng kí ngay khi thấy thông tin trên mạng xã hội. Dù đi một mình, cô vẫn dễ dàng "bắt cạ" với những người bạn mới cùng chung tình yêu văn hóa, cùng nhau khám phá không gian di sản hiếm hoi chỉ mở cửa mỗi năm một lần.

Bước qua cánh cổng chính, không gian ồn ào của đô thị lập tức nhường chỗ cho bầu không khí mát lành của khu vườn cổ thụ. Mảng xanh tại đây ghi dấu sự giao thoa văn hóa Việt - Pháp khi quanh khu vườn là những loài cây cỏ gần gũi của làng quê Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải cùng gia đình tận hưởng ngày cuối tuần đặc biệt. Theo ông, Dinh thự không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi nét kiến trúc Đông Dương từ thế kỷ 19 mà còn thể hiện sự giao thoa với văn hóa Việt Nam. "Hệ thống hành lang, cửa phụ giúp tòa nhà hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên. Đặc biệt, việc bảo tồn được hàng cây cổ thụ cùng những bóng me, rặng tre thuần Việt trong khuôn viên là một giá trị vô giá, lưu giữ chứng tích sống động qua hơn một thế kỷ phát triển", ông Hải chia sẻ.

Những gốc cây xù xì, vững chãi tạo sự đối lập ấn tượng với nét mềm mại của cảnh quan. Tận dụng mảng rễ trăm tuổi này, Hoàng Khang (phường Cát Lái) chụp bộ hình thời trang gai góc, cá tính.

Toàn bộ khuôn viên Dinh thự, gồm tòa nhà và khu vườn, có tổng diện tích 15.000 m2, đây được xem là khu vườn tư nhân rộng nhất TP.HCM, được sử dụng để tổ chức các buổi tiệc quan trọng của Tổng lãnh sự quán Pháp, có thể chứa đến 1.500 người.

Giữa khu vườn này là 2 bức tượng Phật, được một phụ nữ người Pháp có địa vị tặng cho Tổng lãnh sự quán từ năm 1960 sau khi bà quay về Pháp. Bức tượng nằm dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng.

Trong khu vực phòng khách, nay là nơi tổ chức các sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Pháp, khách tham quan chiêm ngưỡng đồ nội thất từ thời nhà Nguyễn ở Huế được bố trí hài hòa.

Các hiện vật cổ tại đây đại diện cho nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và XX.

Bên cạnh sự đón tiếp thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên Tổng lãnh sự quán Pháp, du khách còn có thể chủ động khám phá câu chuyện di sản nhờ hệ thống mã QR được tích hợp chi tiết tại từng hiện vật.

Không dừng lại ở việc ngắm nhìn kiến trúc, du khách ghé thăm năm nay còn được trao tay cuốn Hộ chiếu di sản độc đáo. Cầm trên tay tấm hộ chiếu và hào hứng săn từng con dấu, Vân An cảm nhận cảm giác như đang thực hiện một chuyến du ngoạn đến nước Pháp.

Trải nghiệm tương tác sinh động này biến hành trình tham quan Dinh thự thành một chuyến du lịch không cần visa đầy thú vị ngay giữa lòng TP.HCM.

Du khách còn được trải nghiệm ẩm thực Pháp tại khu vườn trong Dinh thự. Đã gắn bó với Việt Nam 22 năm và có 16 năm sống tại TP.HCM, ông Jerome Buzenet không giấu được niềm vui khi mang hương vị bánh Pháp đến Ngày hội Di sản. Ông nhận thấy người trẻ Việt Nam ngày càng yêu thích và đón nhận nét văn hóa ẩm này.

Ngoài các loại bánh ngọt, rượu vang và phô mai là hai món đắt khách, tạo nên không khí lễ hội trong không gian Dinh thự.

Không khí tham quan thêm phần sôi động khi nhiều bạn trẻ hào hứng tìm kiếm những góc máy lạ mắt để tham gia cuộc thi ảnh nhân kỷ niệm 200 năm nhiếp ảnh. Đây vừa là dịp để các tay máy tự do thể hiện góc nhìn cá nhân về Dinh thự cổ, vừa là cơ hội săn tấm vé khứ hồi đến Paris.