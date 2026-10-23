Xếp hàng suốt 5 ngày mua iPhone Duo đầu tiên tại Sydney, nam khách hàng hé lộ mục đích bất ngờ

Vào ngày 23/10, khi mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo chính thức lên kệ trên toàn cầu, Jeremy Cabral đã trở thành một trong những khách hàng đầu tiên trên thế giới sở hữu sản phẩm này. Anh có mặt bên ngoài cửa hàng Apple trên phố George, Sydney (Australia) từ 17h ngày 19/10 và kiên trì bám trụ suốt 5 ngày liên tục.

Hành trình chờ đợi của Cabral không chỉ đơn thuần là niềm đam mê công nghệ. Nam khách hàng thậm chí đã xăm chữ “Duo” lên cổ tay để ghi lại dấu mốc đặc biệt này, đồng thời công bố kế hoạch dùng toàn bộ thiết bị mua được cho hoạt động thiện nguyện xã hội.

Ý nghĩa đằng sau quyết định chờ đợi suốt 5 ngày

Trao đổi với trang công nghệ Tech Guide, Jeremy Cabral cho biết mục đích chính của anh là quyên góp cho quỹ We Are Mobilised, tổ chức chuyên hỗ trợ những hoàn cảnh vô gia cư. Anh dự định mua hai chiếc iPhone Duo với hai tùy chọn màu sắc khác nhau để phục vụ chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện.

Jeremy Cabral mua iPhone Duo để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện. Ảnh: Tech Guide

Để có được vị trí dẫn đầu danh sách mua sắm, Cabral phải trải qua nhiều thử thách về mặt thể chất. Mỗi đêm, anh chỉ chợp mắt tối đa khoảng 2,5 tiếng trong khung giờ từ 3h đến 6h sáng ngay trên vỉa hè đường phố.

Cabral tâm sự rằng việc sinh hoạt và ngủ ngoài trời trong nhiều ngày đem lại cảm giác không hề dễ chịu, nhưng trải nghiệm thực tế này giúp anh thấu hiểu sâu sắc hơn hoàn cảnh khó khăn của người vô gia cư. Trước đó, anh từng xếp hàng chờ mua iPhone 5 vào năm 2012 và duy trì các dự án thiện nguyện cộng đồng suốt 11 năm qua.

Sức hút thực tế của iPhone Duo trong ngày đầu mở bán

Ghi nhận từ Tech Guide cho thấy không khí xung quanh Apple Store trên phố George diễn ra khá sôi động với khoảng 150 người xếp hàng chờ đợi đến lượt mua máy trực tiếp. Nhân viên cửa hàng đã chủ động tiến hành khảo sát lựa chọn về màu sắc và phiên bản dung lượng của từng người để điều phối hàng hóa hợp lý.

Xếp hàng bên ngoài Apple Store ở Sydney, Australia ngày 23/10. Ảnh: Tech Guide

Nhu cầu dành cho thiết bị mới được đánh giá là rất lớn. Ngay sau khi Apple mở cổng đặt trước trực tuyến, thời gian bàn giao dự kiến của một số phiên bản đã bị kéo dài sang tận tháng 1/2027 do những rào cản về chuỗi cung ứng sản xuất ban đầu. Dù vậy, lượng máy phân bổ cho nhóm khách mua trực tiếp tại Sydney trong ngày đầu vẫn tương đối ổn định.

Apple áp dụng quy định bán hàng khác nhau tùy từng khu vực. Khách hàng tại Mỹ, Australia, Anh và một số quốc gia châu Âu có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng chỉ định. Ngược lại, người tiêu dùng tại Pháp, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và UAE buộc phải đăng ký đặt trước và chờ lịch hẹn để nhận thiết bị.

Chiến dịch quảng bá quy mô lớn và thông tin thị trường Việt Nam

Nhằm tạo điểm nhấn cho đợt ra mắt, Apple đã dựng các mô hình iPhone Duo kích thước lớn với bề mặt phản chiếu và viền phát sáng tại bốn chi nhánh biểu tượng gồm Fifth Avenue (New York), Covent Garden (London), BKC (Ấn Độ) và Jing'an (Thượng Hải). Các mô hình này thể hiện trực quan cơ chế gập mở linh hoạt của sản phẩm.

Tại thị trường Việt Nam, mức giá niêm yết chính thức của mẫu điện thoại này đã được công bố chi tiết theo từng phiên bản bộ nhớ lưu trữ:

Sau những đợt mở bán đầu tiên tại Australia và New Zealand, iPhone Duo sẽ tiếp tục được triển khai giao đến tay người dùng tại các thị trường trọng điểm khác ở châu Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.