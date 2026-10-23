Xếp hàng suốt 5 ngày để là người mua iPhone Duo đầu tiên trên thế giới

Ngày 23/10, iPhone Duo chính thức được mở bán trên toàn cầu. Do lợi thế múi giờ, Australia là thị trường đầu tiên có thể mua sản phẩm này.

Tại cửa hàng Apple trên phố George ở Sydney, Jeremy Cabral là người đầu tiên xếp hàng mua sản phẩm sau khi có mặt từ 17h ngày 19/10.

Jeremy Cabral mua iPhone Duo để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện. Ảnh: Tech Guide

Không chỉ kiên trì chờ đợi suốt nhiều ngày, Cabral còn xăm chữ “Duo” lên cổ tay để đánh dấu sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, mục tiêu của anh không đơn thuần là trở thành người đầu tiên sở hữu mẫu iPhone mới.

“Tôi đến đây để gây quỹ hỗ trợ người vô gia cư”, Cabral chia sẻ với trang công nghệ Tech Guide. Anh cho biết sẽ mua hai chiếc iPhone Duo với hai màu khác nhau, sau đó đem tặng để quyên góp tiền cho tổ chức We Are Mobilised.

Cabral nói việc ngủ ngoài trời trong nhiều ngày khá vất vả, nhưng cũng giúp anh phần nào thấu hiểu những khó khăn mà người vô gia cư phải đối mặt.

“Thực sự, vấn đề nằm ở việc chấp nhận sự bất tiện. Tôi biết mình sẽ phải trải qua những gì. Tôi đến đây lúc 17h ngày 19/10 và mỗi đêm chỉ ngủ tối đa khoảng 2,5 tiếng, chủ yếu từ 3h đến 6h sáng”, anh kể.

Đây không phải lần đầu Cabral xếp hàng để mua iPhone. Anh cho biết từng tham gia sự kiện mở bán iPhone 5 năm 2012.

Cabral đã có 11 năm tham gia các hoạt động gây quỹ hỗ trợ người vô gia cư. Với anh, việc kết hợp niềm đam mê công nghệ với hoạt động thiện nguyện là cơ hội đặc biệt để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

iPhone Duo thu hút người mua từ ngày đầu mở bán

Theo ghi nhận của Tech Guide, khoảng 150 người đã xếp hàng bên ngoài cửa hàng Apple trên phố George để chờ mua iPhone Duo.

Nhân viên cửa hàng hỏi khách về phiên bản và màu sắc mong muốn nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu mua trực tiếp.

Trong khi đó, những khách đã đặt trước sản phẩm được bố trí nhận máy tại cửa hàng.

Xếp hàng bên ngoài Apple Store ở Sydney, Australia ngày 23/10. Ảnh: Tech Guide

Nhu cầu đối với iPhone Duo được ghi nhận ở mức cao ngay khi Apple bắt đầu nhận đặt hàng trước. Chỉ vài phút sau khi mở đặt hàng, thời gian giao dự kiến của một số đơn đã kéo dài đến tháng 1/2027.

Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể gặp khó khăn trong khâu sản xuất, ảnh hưởng đến nguồn cung trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, theo quan sát của Tech Guide và trao đổi với nhân viên tại cửa hàng ở Sydney, lượng máy phục vụ khách mua trực tiếp dường như vẫn tương đối dồi dào.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256GB và 103,99 triệu đồng cho bản 2TB. Nếu đặt hàng ngay bây giờ, bạn sẽ được nhận máy từ 27/1/2027.

Người dùng Việt Nam đã đặt trước iPhone Duo cũng bắt đầu nhận máy tại các cửa hàng từ 23/10. Ảnh: Minh Khuê

Apple cho biết một số cửa hàng tại các thị trường được lựa chọn sẽ có lượng máy giới hạn dành cho khách mua trực tiếp trong ngày mở bán. Hãng dự kiến nguồn hàng có thể nhanh chóng cạn kiệt do nhu cầu được mô tả là “đặc biệt cao”.

Tại Mỹ, Australia, Anh và một số quốc gia châu Âu, châu Á, khách hàng có thể mua iPhone Duo trực tiếp tại những cửa hàng Apple được chỉ định.

Trong khi đó, tại Pháp, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, khách hàng cần đặt trước để nhận máy tại cửa hàng.

Apple khuyến nghị khách hàng kiểm tra lại hệ thống vào ngày 24/10 để tìm lịch hẹn nhận máy. Với thời gian giao hàng trực tuyến dự kiến đã lùi đến cuối tháng 1/2027, mua máy trong ngày mở bán hoặc tìm được lịch nhận hàng phù hợp có thể là cơ hội tốt nhất để sở hữu iPhone Duo trong năm nay.

Sau Australia và New Zealand, iPhone Duo sẽ lần lượt được mở bán và giao đến khách hàng tại châu Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.

Các mô hình iPhone Duo cỡ lớn được đặt trước 4 cửa hàng Apple Store. Ảnh: Apple

Nhằm đánh dấu sự kiện mở bán iPhone Duo, Apple cũng lắp đặt các mô hình quảng bá kích thước lớn tại bốn cửa hàng: Apple Fifth Avenue ở New York (Mỹ), Apple Covent Garden ở London (Anh), Apple BKC tại Ấn Độ và Apple Jing'an ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Các mô hình có bề mặt phản chiếu, viền phát sáng và thể hiện thiết bị ở nhiều trạng thái gập, mở khác nhau. Hình ảnh công trình tại Thượng Hải được John Ternus, lãnh đạo Apple, chia sẻ trên mạng xã hội Weibo ngày 22/10.

Tại Mỹ và một số thị trường khác, Apple dự kiến mở cửa hàng sớm hơn thường lệ, từ 8h sáng giờ địa phương, để phục vụ khách hàng trong ngày mở bán.

(Theo Tech Guide, MacRumors)