Tối 27/11, Đà Nẵng﻿ mưa tầm tã. Tại một siêu thị điện máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, rất đông người dân đổ về rồng rắn xếp hàng﻿ để mua đồ giảm giá﻿ dịp Black Friday﻿. Ảnh: Thanh Hiền.

Siêu thị này tung ra nhiều mặt hàng đồng giá﻿. "Nhiều mặt hàng giá rất rẻ, ngày thường dễ gì kiếm ra. Tuy nhiên số lượng có hạn nên tôi phải tranh thủ đi sớm, xếp hàng để mua được", chị Ngọc Huyền (phường Thanh Khê) cho hay.

Ngay trong đêm Black Friday, siêu thị này khai màn khung giờ vàng từ 20-23h với tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa giá hời. Nhiều bạn trẻ là sinh viên, công nhân tranh thủ đến xếp hàng trong đêm, quyết mua được đồ giá rẻ.

Trời mưa to, dòng người vẫn không ngớt. Anh Minh Bảo (phường Cẩm Lệ) cho hay từ 24h - 2h, điện thoại Android giá còn chỉ 6 triệu đồng. "Với giá này thì tôi biết chắc chắn có nhiều người xếp hàng nên tôi đến sớm để "xí chỗ", vào đúng khung giờ hy vọng còn điện thoại để mua", anh nói.

Siêu thị quy định mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm đồng giá, mỗi số điện thoại chỉ được mua một sản phẩm trong ngày nên dù mưa gió, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Siêu thị bán hàng xuyên đêm, càng về khuya càng giảm giá sâu nên khách đổ về càng nhiều. Ngọc Trâm (22 tuổi, phường Hải Châu) háo hức: "Lâu lâu mới có dịp săn đồ giá rẻ nên em sẽ kiên nhẫn xếp hàng để mua cho bằng được cái máy giặt. Dù mưa gió hơi vất vả nhưng tiết kiệm được một khoản tiền lớn thì cũng xứng đáng".