Xếp hạng khách sạn xanh, không thuốc lá

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: V.H

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được triển khai nhằm góp phần thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng môi trường lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.

Với đặc thù là không gian phục vụ trực tiếp du khách, các cơ sở lưu trú có vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng môi trường du lịch và trải nghiệm của khách.

Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức, đã có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả này tạo nền tảng để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Phát biểu tại Lễ phát động, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức, cho biết, đối với ngành Du lịch, môi trường lưu trú có vai trò trực tiếp đối với chất lượng trải nghiệm của du khách. Một khách sạn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ tạo ra không gian dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe, sự an toàn và chất lượng sống. Đây cũng là một yếu tố góp phần hình thành hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh của cơ sở lưu trú và điểm đến Việt Nam.

“Mục tiêu của chương trình năm nay tập trung vào việc lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động. Qua đó, những mô hình phù hợp được giới thiệu, chia sẻ để nhiều cơ sở lưu trú khác tham khảo và áp dụng”, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu. Ảnh: V.H

Theo Ban Tổ chức, Bộ tiêu chí năm nay được xây dựng theo thang điểm 80 điểm chính và 20 điểm thưởng. Nội dung đánh giá bao quát việc tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo, thông tin dành cho khách; việc bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên; đồng thời xem xét việc không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá theo quy định.

Điểm quan trọng là chương trình đánh giá việc thực hiện trong thực tế, không dừng ở việc khách sạn có ban hành quy định hay xây dựng chính sách nội bộ. Vì vậy, hồ sơ và bằng chứng do các đơn vị cung cấp cần phản ánh đúng tình trạng hoạt động của cơ sở.

Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là việc theo dõi sau khi công nhận. Các khách sạn được xếp hạng cần tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ những tiêu chí đã cam kết.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30-10-2026. Các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch của chương trình. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026.

Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 kỳ vọng thu hút nhiều khách sạn trên toàn quốc tham gia, tiếp tục tạo ra một cơ sở đánh giá rõ ràng đối với việc thực hiện môi trường không thuốc lá trong các cơ sở lưu trú. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của du khách.