Xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu

Tối 14.11, môn kickboxing khép lại chương trình thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai, cơ sở 2 (phường Bình Phước), sau khi các trận chung kết cuối cùng hoàn tất. Đây tiếp tục là môn thi đấu mang về thành tích nổi bật cho đoàn Hà Nội.

Đoàn VĐV Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương Đại hội

Với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, các võ sĩ Thủ đô giành ngôi nhất toàn đoàn kickboxing. TP.HCM xếp thứ hai với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ. Bắc Ninh đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, vượt Thái Nguyên nhờ chỉ số phụ. Gia Lai và Cần Thơ lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo, cùng giành được 2 HCV.

Tính đến thời điểm thúc môn kickboxing, đoàn Hà Nội đang sở hữu 20 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 39. Thành tích này tiếp tục khẳng định sự ổn định và chiều sâu lực lượng của thể thao Thủ đô tại Đại hội năm nay.

Đáng chú ý, Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn ở nhiều môn võ thuật như karate với 4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; muay với 6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và mới nhất là kickboxing. Khả năng duy trì thành tích ở các môn thế mạnh đang giúp đoàn Hà Nội tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua huy chương.

Bảng xếp hạng sau ngày 14.11 tại Đại hội

Xếp thứ hai là TP.HCM với 13 HCV, 9 HCB và 13 HCĐ, tổng cộng 31 huy chương. Công an Nhân dân đứng thứ ba với 9 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ.

Đoàn Quân đội tạm xếp thứ tư với 6 HCV, 4 HCB và 21 HCĐ, trong khi Cần Thơ đứng thứ năm với 4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Theo thống kê, Đại hội đã ghi nhận 314 huy chương được trao, gồm 79 HCV, 79 HCB và 156 HCĐ.

Với khoảng cách 7 HCV so với TP.HCM, Hà Nội đang nắm lợi thế trong cuộc đua dẫn đầu. Tuy nhiên, khi nhiều môn vẫn còn tranh tài, thứ hạng các đoàn hoàn toàn có thể tiếp tục biến động trong những ngày tới.