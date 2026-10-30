Xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất: Đoàn nào đang dẫn đầu?

Ở môn muay, các võ sĩ Thủ đô thi đấu nổi bật, giành 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua đó đứng nhất toàn đoàn. Thành tích này giúp Hà Nội bảo vệ thành công ngôi đầu môn muay từng đạt được tại Đại hội cách đây 4 năm ở Thanh Hóa.

Các võ sĩ môn muay giúp đoàn Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Vĩnh Hy

Xếp thứ hai ở môn này là đoàn TP.HCM với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đóng góp từ muay, cùng thành tích trước đó ở môn bóng bàn, giúp Hà Nội vươn lên vị trí số một trên bảng tổng sắp toàn Đại hội. Đáng chú ý, tấm HCV đầu tiên của đoàn Thủ đô tại kỳ Đại hội năm nay đến từ môn bóng bàn.

Tạm xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba, sở hữu 5 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Bảng xếp hạng 10 đoàn dẫn đầu tính đến ngày 30.10

Khoảng cách giữa các đoàn dẫn đầu chưa lớn, hứa hẹn cuộc cạnh tranh tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Đại hội bước vào những ngày thi đấu tiếp theo.

Việc Hà Nội sớm vươn lên dẫn đầu cho thấy hiệu quả từ sự chuẩn bị và đầu tư lực lượng ở các môn thi đấu. Tuy nhiên, cục diện bảng tổng sắp vẫn có thể thay đổi khi nhiều môn thể thao quan trọng chưa bước vào tranh tài.

Sau muay, môn karate sẽ là nội dung tiếp theo được tổ chức từ ngày 1 đến 8.11 tại Nhà thi đấu Tân Thuận (TP.HCM), mở ra cơ hội để các đoàn tiếp tục tích lũy huy chương và cải thiện thứ hạng.