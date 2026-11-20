Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khảo sát thực địa di tích Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng sáng 9-9. Ảnh: P.T

Được xây dựng và hoàn thiện từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Án ngữ tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, hai công trình này giữ vai trò trọng yếu trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn bảo vệ kinh đô Huế cùng vùng duyên hải miền Trung. Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), nơi đây từng diễn ra nhiều trận giao tranh quyết liệt của quân và dân ta.

Vòng thành trong, hào, vòng thành ngoài (quách) được phát lộ sau khi khai quật khảo cổ khẩn cấp trạm Nam Chơn.

Trước đó, từ ngày 25-5-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã khai quật khảo cổ khẩn cấp trong 45 ngày trên diện tích 600 m² (mỗi điểm 300 m²). Kết quả phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật giá trị, bổ sung cơ sở khoa học về quy mô, cấu trúc, niên đại để Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ xếp hạng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khảo sát thực địa di tích Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng sáng 9-9. Ảnh: P.T

Việc công nhận di tích hỗn hợp cấp thành phố nhằm khẳng định giá trị lịch sử, khảo cổ của hai địa điểm, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn các di sản gắn với giai đoạn kháng chiến 1858–1860.

Hiện trạng phát hiện di tích hố 26.NC.H1 (góc phía Tây) trạm Nam Chơn.

Sở VH-TT&DL cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân cùng các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật để đề xuất phương án bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.