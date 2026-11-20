Xếp hạng hai di tích hỗn hợp đầu tiên tại Đà Nẵng theo Luật Di sản văn hóa năm 2024
Ngày 19-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký Quyết định số 5311/QĐ-UBND xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố. Đây là hai di tích đầu tiên của thành phố được xếp hạng theo loại hình này kể từ khi Luật Di sản văn hóa năm 2024 có hiệu lực.
Được xây dựng và hoàn thiện từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Án ngữ tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, hai công trình này giữ vai trò trọng yếu trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn bảo vệ kinh đô Huế cùng vùng duyên hải miền Trung. Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), nơi đây từng diễn ra nhiều trận giao tranh quyết liệt của quân và dân ta.
Trước đó, từ ngày 25-5-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã khai quật khảo cổ khẩn cấp trong 45 ngày trên diện tích 600 m² (mỗi điểm 300 m²). Kết quả phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật giá trị, bổ sung cơ sở khoa học về quy mô, cấu trúc, niên đại để Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ xếp hạng.
Việc công nhận di tích hỗn hợp cấp thành phố nhằm khẳng định giá trị lịch sử, khảo cổ của hai địa điểm, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn các di sản gắn với giai đoạn kháng chiến 1858–1860.
Sở VH-TT&DL cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân cùng các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật để đề xuất phương án bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xep-hang-hai-di-tich-hon-hop-dau-tien-tai-da-nang-theo-luat-di-san-van-hoa-nam-2024-post361239.html