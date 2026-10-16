Xếp hạng Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Ngôi đầu đổi chủ

Mạch tám trận toàn thắng của Hà Nội Tasco Auto bị chặn đứng khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua Hoá chất Đức Giang Lào Cai với tỉ số 1-3. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô mất ngôi đầu vào tay chính đối thủ.

Hà Nội Tasco Auto (áo xanh) mất ngôi đầu sau thất bại ở vòng đấu thứ 9. Ảnh: VFV

Hai đội cùng có tám chiến thắng và một thất bại, nhưng Hoá chất Đức Giang Lào Cai dẫn đầu với 22 điểm, hơn Hà Nội Tasco Auto một điểm.

Ở vị trí thứ ba, VTV Bình Điền Long An có khởi đầu thuận lợi tại giai đoạn 2 với hai chiến thắng trước Ngân hàng Công Thương và Thanh Hóa. Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa hiện có 20 điểm, tiếp tục củng cố cơ hội giành vé vào bán kết.

Ninh Bình cũng gây ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và Hưng Yên, qua đó đứng thứ tư với 16 điểm. Binh chủng Thông tin xếp ngay sau với 15 điểm.

Bảng xếp hạng sau vòng 9

Cuộc cạnh tranh suất cuối vào bán kết vì thế được dự báo quyết liệt, đặc biệt khi hai đội còn khả năng đối đầu trực tiếp.

Ở nhóm cuối bảng, Hưng Yên tiếp tục gặp khó khăn khi chưa giành được chiến thắng nào sau chín trận, hiện vẫn trắng tay với 0 điểm. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng này sẽ đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Ngày 17.10, giải tiếp tục với 4 trận, gồm: Ngân hàng Công Thương gặp Hà Nội Tasco Auto, Ninh Bình đối đầu Hoá chất Đức Giang Lào, Thanh Hóa gặp Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An chạm trán Hưng Yên.