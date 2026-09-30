Xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh ngôi nhì bảng B

Trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung (Indonesia) tối 29.9, Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 10. Tiền vệ kỳ cựu Sarach Yooyen tung cú sút xa hiểm hóc, đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) hết cơ hội tranh vé vào chung kết. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Đến những phút bù giờ, Chaiyaphon ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Kết quả này giúp Thái Lan duy trì ngôi đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +5. Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số -1. Philippines và Pakistan lần lượt xếp sau khi cùng có 1 điểm, với hiệu số lần lượt -1 và -4.

Theo điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết. Vì vậy, chiến thắng trước Việt Nam giúp Thái Lan sớm giành vị trí dẫn đầu bảng B, bất chấp kết quả lượt trận cuối.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ hai

Ở lượt trận cuối ngày 2.10, Việt Nam sẽ gặp Pakistan, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ hai. Trong trường hợp thắng Pakistan còn Thái Lan thất bại trước Philippines, đội tuyển Việt Nam dù cùng 6 điểm như người Thái nhưng vẫn xếp sau do thua đối đầu trực tiếp.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ hai

Với cục diện hiện tại, cuộc đua của đội tuyển Việt Nam chuyển sang mục tiêu giành vị trí nhì bảng để hướng đến trận tranh hạng ba.

Tại bảng A, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong khi Singapore có 3 điểm. Lượt cuối diễn ra ngày 1.10 với các cặp đấu Malaysia - Singapore và Indonesia - Bangladesh.