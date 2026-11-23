Không chỉ là những công trình quân sự có vị trí chiến lược trong hệ thống phòng thủ ven biển dưới triều Nguyễn, hai di tích còn lưu giữ những dấu tích lịch sử quan trọng, gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng trước cuộc xâm lược của liên quân Pháp – Tây Ban Nha giữa thế kỷ XIX.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng.

Với vị trí chiến lược, hai công trình giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn, thuộc phường Hải Vân, là di tích hỗn hợp cấp thành phố. Việc xếp hạng hai di tích có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân ta.

Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là những công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX. Với vị trí chiến lược ở khu vực phía Bắc vịnh Đà Nẵng, hai công trình có vai trò kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam, bảo vệ cửa ngõ đường biển, đồng thời góp phần tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này gắn với cuộc chiến đấu của quân triều Nguyễn chống lại lực lượng xâm lược. Những dấu tích còn lại tại hai địa điểm là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần làm sáng tỏ vai trò của hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng cũng như quá trình đấu tranh bảo vệ vùng đất chiến lược này trong lịch sử dân tộc.

Xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố

Nhằm xác định đầy đủ giá trị lịch sử, khảo cổ và kiến trúc của hai công trình, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp, đồng thời triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Đợt khai quật được tiến hành trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026, với tổng diện tích 600m², trong đó 300m² tại Đồn Chơn Sảng và 300m² tại Trạm Nam Chơn. Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ có giá trị. Kết quả này góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học để nghiên cứu, nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của từng công trình.

Trên cơ sở kết quả khai quật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng. Việc hai địa điểm được công nhận là di tích hỗn hợp cấp thành phố tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các dấu tích lịch sử, khảo cổ, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng và cộng đồng trong gìn giữ di sản.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật; đề xuất giải pháp bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, gắn bảo tồn với phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của hai di tích.