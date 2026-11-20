Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khảo sát thực địa di tích Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng sáng 9-9.

Được xây dựng và hoàn thiện từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Với vị trí chiến lược nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng, hai công trình giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung. Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860), nơi đây từng diễn ra nhiều trận giao tranh quyết liệt của quân và dân ta, trở thành chứng tích tiêu biểu cho truyền thống yêu nước và ý chí bảo vệ độc lập dân tộc.

Nhằm làm rõ giá trị của hai công trình, từ ngày 25-5-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp trong 45 ngày trên tổng diện tích 600m² (mỗi điểm 300m²). Kết quả khai quật phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật có giá trị, bổ sung tư liệu khoa học quan trọng giúp nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, niên đại của hai di tích. Trên cơ sở đó, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng đã hoàn thiện hồ sơ khoa học để trình xếp hạng.

Hiện trạng phát hiện di tích hố 26.NC.H1 (góc phía Tây) trạm Nam Chơn.

Việc công nhận Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố không chỉ khẳng định giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học của hai địa điểm, mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý, gìn giữ các di sản gắn với giai đoạn kháng chiến 1858-1860.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân cùng các đơn vị liên quan để nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật, từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ lâu dài và phát huy giá trị của hai di tích.