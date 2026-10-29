Xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm làm việc của NXB Sự thật tại xóm Cây Hồng

Thành lập ngày 5-12-1945, Nhà xuất bản (NXB) Sự thật, nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật, là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng.

Cán bộ NXB Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử địa điểm làm việc của NXB tại xóm Cây Hồng. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Trong thời kỳ kháng chiến, NXB đã nhiều lần di chuyển, sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, duy trì liên tục hoạt động biên tập, in ấn và phát hành tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tại chiến khu Việt Bắc, NXB từng hoạt động ở nhiều địa điểm thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó có xóm Cây Hồng (xã Sơn Phú trước đây, nay thuộc xã Bình Thành). Dù trong điều kiện kháng chiến gian khổ, nơi đây gắn liền với công tác biên tập, xuất bản và phát hành các tác phẩm lý luận, chính trị, góp phần phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và xã hội.

Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm lý luận, chính trị, phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc xếp hạng di tích quốc gia đối với địa điểm làm việc của NXB Sự thật tại xóm Cây Hồng thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của NXB trong sự nghiệp cách mạng. Sự kiện này cũng góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử cách mạng.