Xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh nơi hy sinh của 14 TNXP tại xã Quảng Trạch

Theo hồ sơ lịch sử được UBND xã Quảng Trạch thu thập, rà soát, đối chiếu và chỉnh lý, ngày 21/11/1970, hai máy bay chiến đấu của Mỹ từ hướng biển tiến vào khu vực Cảnh Dương, sau đó bay lên địa bàn xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ và ném bom xuống khu vực cầu Hồ, thôn Hòa Bình-trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Quảng Hưng.

Trận bom khiến 14 TNXP tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ tại khu vực này hy sinh. Cùng đó, 8 người dân địa phương ở chòm Sanh Nganh cũng thiệt mạng. Những TNXP quê Ninh Bình đã rời quê hương vào tuyến lửa Quảng Bình cũ tham gia bảo đảm giao thông, vận chuyển lực lượng, lương thực và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Địa điểm ghi dấu sự hy sinh của 14 thanh niên xung phong quê Ninh Bình tại cầu Hồ vừa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh - Ảnh: B.T

Sự hy sinh của 14 TNXP tại cầu Hồ là dấu son bi tráng, thể hiện sâu sắc chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự kiện tại chứng tích cầu Hồ ngày 21/11/1970 không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của những người con quê hương Ninh Bình mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai vùng đất trong những năm tháng chiến tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quảng Trạch Dương Ngọc Tú cho biết, việc khu vực cầu Hồ được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh là sự ghi nhận những giá trị lịch sử của địa điểm này. Đồng thời, tạo cơ sở để địa phương bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng và giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. UBND xã cũng đề xuất xây dựng bia ghi dấu sự kiện, khu tưởng niệm hoặc công trình tri ân phù hợp để tưởng nhớ 14 TNXP hy sinh và những người dân đã thiệt mạng.

Hiện khu đất thuộc khu vực cầu Hồ nơi 14 TNXP hy sinh đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ với diện tích 1.000m², khu đất nằm tại thôn Hòa Bình để xây dựng công trình tưởng niệm. Địa phương mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức xây dựng một khu tưởng niệm khang trang, tương xứng với sự hy sinh của các liệt sĩ. Và đây sẽ là nơi để người dân, thân nhân các liệt sĩ đến thắp nén hương tri ân, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích cầu Hồ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, là sự tri ân đối với quê hương Ninh Bình đã đóng góp những người con ưu tú cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông Dương Ngọc Tú cho biết thêm.

Xã Quảng Trạch mong muốn xây dựng một công trình tưởng niệm khang trang tại khu vực cầu Hồ để tri ân sự hy sinh của 14 thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình - Ảnh: B.T

Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh của UBND tỉnh nêu rõ: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ.

Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất tại khu vực di tích phải được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Quảng Trạch chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật.