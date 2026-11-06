Xếp hạng DDCI Thái Nguyên 2025: Phường Phan Đình Phùng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh dẫn đầu

Công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Ở khối sở, ban, ngành, sau Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng xếp thứ hai với 78,49 điểm; Thuế tỉnh đứng thứ ba, đạt 77,88 điểm. Tiếp theo là Công an tỉnh (77,62 điểm) và Sở Tư pháp (76,62 điểm).

Trong tổng số các đơn vị được đánh giá, có 16 đơn vị xếp loại Tốt. Hai đơn vị xếp loại Khá là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (69,18 điểm) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (68,56 điểm).

Ở khối xã, phường, sau phường Phan Đình Phùng, các vị trí tiếp theo trong nhóm dẫn đầu lần lượt là xã Quang Sơn (79,30 điểm), xã Chợ Mới (78,84 điểm), phường Linh Sơn (78,37 điểm) và xã Đại Phúc (77,45 điểm).

Trong khi đó, xã Nghiên Loan có điểm số thấp nhất với 54,97 điểm; tiếp đến là xã Phúc Lộc (55,21 điểm), xã Quân Chu (55,44 điểm) và xã Nam Cường (55,70 điểm).

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong tổng số 83 xã, phường được đánh giá, có 21 đơn vị xếp loại Tốt, 30 đơn vị xếp loại Khá và 32 đơn vị xếp loại Trung bình.

DDCI được đánh giá thông qua các chỉ số thành phần, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu; mức độ chuyển đổi số; tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả xếp hạng, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND xã, phường rà soát, phân tích những chỉ số có điểm thấp, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng, ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2026 và những năm tiếp theo.