Dinh Độc Lập nằm trong danh sách các điểm tham quan được miễn phí trên cả nước nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Từ 8h, nơi đây đón lượng khách đông đáng kể, trong đó có nhiều gia đình và các nhóm học sinh, sinh viên tranh thủ ngày nghỉ để trải nghiệm không gian văn hóa.

Trong ngày này, người dân, du khách có thể tham quan miễn phí công trình kiến trúc lịch sử, các phòng trưng bày và khu vực tầng hầm chỉ huy với hệ thống phòng làm việc, thông tin liên lạc cùng nhiều hiện vật lịch sử.

Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử và kiến trúc của Dinh Độc Lập, nhiều người dân còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Khuôn viên di tích trở thành địa điểm check-in, chụp ảnh áo dài, ảnh gia đình và lưu giữ kỷ niệm bên người thân, bạn bè.

Nhiều du khách cho biết đây là dịp thuận lợi để họ cùng gia đình đến tham quan, tìm hiểu địa điểm trước đây chưa có cơ hội ghé thăm. Anh Nguyễn Hải Bình (26 tuổi) chia sẻ: “Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi đưa ông bà từ miền Bắc bay vào TP.HCM để lần đầu tham quan Dinh Độc Lập. Đây cũng là dịp để ông bà có thêm trải nghiệm và tìm hiểu về di tích nổi tiếng của thành phố”.

Lượng khách đổ về Dinh Độc Lập tăng cao trong ngày 24/11 cũng khiến tình hình giao thông khu vực xung quanh rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Các tuyến đường xung quanh như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa đều ghi nhận lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực để điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại Bảo tàng TP.HCM, lượng khách tham quan đông đúc trong ngày 24/11. Nơi đây tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 20/11 đến 6/12. Các hoạt động nổi bật gồm triển lãm trang phục truyền thống, trải nghiệm mặc Việt phục, thực hành các nghề thủ công như viết thư pháp, trang trí gốm và thưởng thức các loại bánh dân gian… diễn ra từ 14h đến 21h mỗi ngày.

Đây là một trong những địa điểm thuộc diện điều chỉnh chính sách phí tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa công lập của thành phố từ ngày 1/10/2026. Theo đó, vé tham quan thông thường là 60.000 đồng/người/lượt; trẻ em, học sinh, sinh viên được miễn phí; trong khi người cao tuổi, người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng chính sách được giảm 50%.

Ngoài phục vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử và văn hóa, Bảo tàng TP.HCM còn là địa điểm check-in được nhiều người yêu thích. Với kiến trúc cổ kính, không gian mang nét hoài niệm, nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm, đồng thời trở thành địa điểm chụp ảnh cưới được nhiều cặp đôi lựa chọn.

Ngọc Phúc (21 tuổi) chia sẻ: “Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mọi người quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa dân tộc”. Lý do anh chọn đến Bảo tàng TP.HCM là mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử thành phố, đặc biệt dấu ấn của triều nhà Nguyễn trong quá trình phát triển đất nước.

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên của cả nước, các bảo tàng tại TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như miễn, giảm vé tham quan, triển lãm, trải nghiệm nghề truyền thống và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.