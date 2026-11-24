Ngày 24/11, lối dẫn vào không gian triển lãm Một bát thương tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ghi nhận hàng dài người xếp hàng, trong đó có nhiều bạn trẻ. Từ sáng đến chiều, dòng người tiếp tục nối nhau vào xem triển lãm trong ngày nghỉ đặc biệt. Diễn ra đến hết ngày 30/11 tại số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Một bát thương kết hợp nghệ thuật đương đại, chế tác thủ công truyền thống và nghiên cứu về bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ. Triển lãm mở cửa từ 8h-17h hằng ngày, miễn phí tham quan trong suốt thời gian tổ chức.

Đinh Kim Ngân, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Sau khi tham quan, nữ sinh rưng rưng xúc động trước những câu chuyện về phụ nữ từng bị sát hại. Cô đánh giá cao tính nhân văn của triển lãm và sự quan tâm dành cho vấn đề bình đẳng giới.

Điều khiến Kim Ngân tiếc nuối là khách tham quan cô gặp chủ yếu là nữ. “Em nghĩ nam giới càng nên xem những triển lãm như thế này để hiểu hơn về quyền bình đẳng giới”, Kim Ngân chia sẻ.

Nguyễn Khánh Huyền, sinh viên Học viện Ngoại giao, quê Phú Thọ, xúc động sau buổi tham quan. Chọn bảo tàng làm điểm đến đầu tiên của ngày nghỉ, cô dự định gọi điện về nhà để kể với bố mẹ. “Em sẽ kể hết hôm nay em đã trải nghiệm những gì, nói với bố mẹ là bố mẹ nên xuống Hà Nội để tham quan một số điểm đến văn hóa ở đây”, Khánh Huyền nói.

Với Khánh Huyền, tìm hiểu văn hóa còn bắt đầu từ âm nhạc, các chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ. Cô quan tâm đến những tiết mục đưa chất liệu văn hóa vùng miền lên sân khấu. “Đó cũng là một cách để văn hóa tiếp cận với giới trẻ một cách màu sắc, sinh động hơn và không bị khô khan”, nữ sinh bày tỏ.

Hạnh Dung (sinh năm 2002, Hà Nội) dành ngày nghỉ để cùng gia đình đến những bảo tàng trước đây mới chỉ đi ngang qua. Cô mong có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục và lịch sử qua trải nghiệm trực tiếp. “Việc có một ngày nghỉ riêng giúp mọi người có thêm cơ hội ở bên nhau và chia sẻ nhiều hơn về văn hóa, phong tục tập quán của cha ông ngày xưa”, Hạnh Dung chia sẻ.

Bên cạnh người trẻ, bảo tàng còn đón những vị khách lớn tuổi đi cùng gia đình. Ông Nguyễn Minh Lương, sinh năm 1940, cho biết đây là lần đầu ông tham quan cả Di tích Nhà tù Hỏa Lò và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Các hiện vật tại Hỏa Lò khiến ông nhớ đến sự dũng cảm của những chiến sĩ cách mạng. Gia đình ông cũng có buổi họp mặt, động viên con cháu cùng hưởng ứng Ngày Văn hóa.

Ngoài Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hành trình trải nghiệm của người dân còn có những điểm đến như Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và khu vực Hồ Gươm. Nhiều di tích, bảo tàng tại Hà Nội áp dụng miễn phí tham quan ngày 24/11, tạo thêm điều kiện để người dân tìm hiểu di sản.

Các thế hệ trong gia đình cùng tham quan, tìm hiểu những nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Ngày nghỉ tạo thêm thời gian để người lớn đồng hành, chia sẻ với con cháu những hiểu biết và trải nghiệm của mình.

Ngày Văn hóa Việt Nam tạo thêm thời gian để người dân tìm hiểu di sản, thưởng thức nghệ thuật và tham gia các hoạt động cộng đồng.