Toàn cảnh đại biểu tham dự hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học QS

Nâng cao chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 26/11, Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tổ chức QS Quacquarelli Symonds tổ chức hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học QS. Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia QS và đại diện hơn 120 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nâng cao chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam là định hướng quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm.

TS Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo.

Cụ thể, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Các mục tiêu này được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và Quyết định số 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, QS và Times Higher Education được xác định là nguồn tham chiếu để theo dõi các chỉ tiêu xếp hạng tương ứng.

Theo Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, hội thảo tập trung vào ba mục tiêu chính: Giúp các trường hiểu rõ phương pháp, hệ thống chỉ số, yêu cầu dữ liệu và quy trình tham gia xếp hạng quốc tế; Nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, biết sử dụng kết quả đối sánh để xác định điểm mạnh, hạn chế và ưu tiên cải tiến; Tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học và tổ chức xếp hạng quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong nhấn mạnh, xếp hạng không thể thay thế hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, cũng không thể phản ánh đầy đủ mọi phương diện chất lượng của một trường đại học. Các cơ sở giáo dục cần lựa chọn bảng xếp hạng phù hợp với sứ mạng, thế mạnh và nguồn lực; đồng thời bảo đảm tính chính xác, nhất quán, minh bạch và khả năng kiểm chứng của dữ liệu.

"Chúng ta không chạy theo thứ hạng, nhưng cũng không xem nhẹ xếp hạng" - thông điệp này thể hiện cách tiếp cận cần thiết đối với hoạt động xếp hạng đại học. Theo đó, thứ hạng chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành động lực thúc đẩy những thay đổi thực chất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho xã hội.

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ mục tiêu xếp hạng đại học quốc tế của Trường trong giai đoạn mới

Kênh tham chiếu hữu ích để các trường tự đánh giá, cải tiến chất lượng

Từ góc độ cơ sở giáo dục đại học, PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cũng đặt vấn đề về mục đích cuối cùng của việc tham gia xếp hạng. Theo ông, khi nhìn vào một bảng xếp hạng, câu hỏi đầu tiên có thể là trường mình đang đứng ở đâu, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là từ kết quả ấy, nhà trường có thể làm gì tốt hơn cho người học và cho sự phát triển của chính mình.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Lạc Hồng mong muốn thông qua hội thảo có thêm góc nhìn khách quan về những thế mạnh và mặt còn hạn chế, từ đó xác định những ưu tiên phù hợp trong chiến lược phát triển.

Một nội dung được PGS.TS Lâm Thành Hiển đặc biệt quan tâm là công cụ QS Analytics. Công cụ này giúp các trường phân tích, đối sánh kết quả, tìm hiểu thế mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế của những cơ sở giáo dục có đặc điểm tương đồng, qua đó học hỏi kinh nghiệm và nhận diện cơ hội hợp tác thiết thực.

Ông E Way Chong - Giám đốc Quan hệ Đối tác khu vực Đông Nam Á hướng dẫn các Trường về phương pháp xếp hạng QS Asia University Rankings

Trong các phiên chuyên môn, đại diện QS đã giới thiệu phương pháp xếp hạng của QS World University Rankings, QS Asia University Rankings, QS World University Rankings by Subject; đồng thời hướng dẫn sử dụng QS Analytics và làm rõ yêu cầu, quy trình, thời hạn cung cấp dữ liệu.

Hội thảo cho thấy hoạt động xếp hạng cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo đảm chất lượng, quản trị dựa trên minh chứng và trách nhiệm của mỗi cơ sở giáo dục đối với người học.

Khi được tiếp cận đúng cách, các bảng xếp hạng quốc tế sẽ trở thành kênh tham chiếu hữu ích để các trường tự đánh giá, học hỏi và cải tiến, hướng đến nền giáo dục đại học có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.