Xếp hạng 'Cúp C1 châu Á' mới nhất: Công an Hà Nội đứng thứ mấy?

Trong chuyến làm khách tại Trung Quốc, thầy trò HLV Mano Polking thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để giành chiến thắng kịch tính. Perea lập cú đúp, trong khi Leo Artur ghi bàn còn lại, giúp đại diện Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Công an Hà Nội có được chiến thắng đầu tiên tại sân chơi được xem là "Cúp C1 châu Á". Ảnh: AFC

Công an Hà Nội mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha dứt điểm cận thành của Perea sau tình huống phối hợp giữa Stefan Mauk và Leo Artur. Dù Shanghai Port gỡ hòa cuối hiệp 1, Leo Artur nhanh chóng đưa đội khách vượt lên đầu hiệp 2.

Sau khi Miguel Campos ghi bàn đá phạt đẹp mắt san bằng tỷ số, Perea hoàn tất cú đúp ở phút 69, ấn định chiến thắng cho đội bóng Việt Nam.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng với Công an Hà Nội sau hai thất bại ở những lượt trận đầu tiên trước các đại diện của Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers.

Bảng xếp hạng tạm thời tại lượt trận thứ ba của khu vực miền Đông

Theo bảng xếp hạng được cập nhật sau trận đấu, đội bóng của Quang Hải vươn lên vị trí thứ 11, chỉ còn kém 1 điểm so với đội đứng thứ 8, vị trí cuối cùng giành quyền đi tiếp sau vòng phân hạng.

Ở lượt trận thứ tư diễn ra vào ngày 3.11, Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Kyoto Sanga của Nhật Bản. Đây là cơ hội để đại diện V.League tiếp tục tích lũy điểm số và áp sát nhóm 8 đội dẫn đầu.

Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Polking có thể tạo bước tiến lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.