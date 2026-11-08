Xếp hàng chụp ảnh tại cảng cá 'view triệu đô' ở Hưng Yên

Nhiều cặp đôi tìm đến cảng cá Tân Sơn để chụp ảnh với du thuyền. Ảnh: Đặng Khánh Trình.

Đầu tháng 11, khu vực cảng cá Tân Sơn thuộc xã Thái Thụy, Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) nhộn nhịp du khách tìm đến. Sức hút nằm ở những du thuyền hạng sang nhiều tầng đang neo đậu ở bờ đối diện cảng và mặt nước mênh mông, bầu trời xanh, tạo nên diện mạo khác lạ cho vùng biển Thái Thụy.

Buổi sáng và chiều, du khách đứng thành từng tốp tại cảng cá. Người phía trước tạo dáng, nhanh chóng di chuyển để người phía sau đến lượt chụp ảnh, dù trời nắng to. Khung cảnh này diễn ra liên tục trong những ngày qua.

Cuối tuần, cảng cá đông đúc gần như cả ngày, đến khoảng 18-19h vẫn còn du khách đến chụp ảnh.

Người dân, du khách tập trung đông đúc tại cảng cá để chụp ảnh vào ngày 1/11. Ảnh: Thái Thụy Review.

Phương Thảo (sống tại Thái Bình cũ) chờ khoảng 20 phút để chụp ảnh. Cô bị những du thuyền hạng sang tại đây thu hút, bởi chúng thường chỉ xuất hiện tại điểm du lịch nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Cát Bà. Càng bất ngờ hơn khi cảng cá phục vụ thu mua hải sản ở quê hương lại trở thành điểm chụp ảnh đón nhiều du khách gần xa.

Cảng cách trung tâm thành phố Thái Bình (cũ) 30-35 km, đường dễ đi. Thảo di chuyển qua cầu Bo mới, đến ngã 4 Gia Lễ, sau đó tiếp tục rẽ phải theo hướng Diêm Điền và đi theo quốc lộ 39B.

"Góc chụp ảnh được nhiều người yêu thích là ngay lan can của cảng, nhìn thấy du thuyền neo đậu sau lưng. Tuy nhiên, buổi chiều 15-16h thường sẽ đông người hơn do nắng ngả màu đẹp, nên đi 8-10h để thoải mái chụp, buổi sáng vẫn có nét đẹp riêng", cô nói.

Sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, Thu Hoài (sống tại Hà Nội) cũng di chuyển quãng đường xa đến cảng cá Tân Sơn chiều ngày 4/11. Khung cảnh trời xanh, biển nước và du thuyền lớn khiến nữ du khách liên tưởng đến bến cảng ở nước ngoài.

Theo cô, việc tham quan và chụp ảnh tại cảng cá khá an toàn, do khu vực này nằm riêng biệt, không áp sát đường lớn hay nhiều xe cộ qua lại. Tuy nhiên, dù có dãy chắn và lan can, du khách không nên đứng quá gần mép cảng. Đồng thời, mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác để bảo vệ môi trường.

Phương Thảo chụp ảnh tại cảng cá vào buổi chiều. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện công ty đóng tàu Đại Dương, cho biết du thuyền được sự quan tâm đặc biệt những ngày qua mang tên Doris Grand Cruise, có màu xanh dương, dài hơn 100 m với 58 phòng nghỉ, do đơn vị đóng mới. Sáng ngày 3/11, du thuyền này đã rời điểm hạ thủy. Hiện tại cảng vẫn còn du thuyền Ares Cruise lớn và có màu trắng nổi bật để người dân, du khách chụp ảnh.

Từ khi xây dựng cảng mới, không gian trở nên thoáng đãng hơn, cộng thêm du thuyền lần lượt hạ thủy khiến lượng khách tìm đến tham quan, chụp ảnh tăng lên rõ rệt.

Công ty cũng đang tiếp tục đóng thêm nhiều tàu du lịch, du thuyền theo tiêu chuẩn 5-6 sao, với 40-58 phòng nghỉ, hạ thủy tại cảng này. Sau khi hạ thủy, tàu thuyền sẽ di chuyển tới Cát Bà, vịnh Hạ Long để bàn giao cho chủ.

Ngoài ra, đại diện công ty đóng tàu lưu ý rằng khu vực cảng cá Tân Sơn nằm trong vùng cấm bay flycam. Nếu có nhu cầu sử dụng flycam để quay video, chụp ảnh, du khách cần xin phép cơ quan chức năng.

Du khách chụp ảnh với du thuyền Doris Grand Cruise (xanh dương) và Ares Cruise (trắng). Ảnh: Jina Studio, Giang.

Trước đó, tháng 11/2025, cảng Bến Đoan (phường Hồng Gai, Quảng Ninh) biến thành góc chụp ảnh "hot", bởi những siêu du thuyền quốc tế liên tục cập cảng. Khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" của bến cảng này gợi nhớ đến bối cảnh nhộn nhịp ở cảng Victoria, Hong Kong (Trung Quốc).

Hồi tháng 6, hình ảnh những chiếc tàu với cột buồm cao vút vươn lên giữa nền trời xanh ở bờ kè xóm Chụt (TP Nha Trang cũ, Khánh Hòa) cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý, nhiều người gọi vui là "view triệu đô".