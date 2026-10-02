Xếp hạng chung cuộc vòng loại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam tranh hạng ba cùng Malaysia. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù thua 1-2 trước Philippines nhưng Thái Lan vẫn đảm bảo được ngôi đầu bảng với 6 điểm, bằng với đội tuyển Việt Nam nhưng hơn ở đối đầu trực tiếp.

Ở trận còn lại, Việt Nam ngược dòng thắng 4-2 trước Pakistan để giữ vị trí thứ nhì bảng B chung cuộc.

Kết thúc vòng bảng, cặp đấu chung kết được xác định giữa đội chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đi tranh hạng ba.

Ảnh: Changsuek

Ảnh: PSSI