Xếp hạng chung cuộc môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Với thành tích nổi bật ở các nội dung đối kháng nữ, đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế khi giành ngôi nhất toàn đoàn.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: Bảo Anh

Theo kết quả chung cuộc, các võ sĩ Hà Nội giành tổng cộng 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng.

Thành tích này giúp Thủ đô bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn từng đạt được tại kỳ Đại hội cách đây 4 năm ở Thanh Hóa.

Xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Các võ sĩ chủ nhà giành HCV ở hai hạng cân đối kháng nam 48-51kg, 51-54kg và một hạng cân đối kháng nữ 48-51kg. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Môn muay tại Đại hội năm nay có sự tham dự của 21 đơn vị, với hơn 200 VĐV, 35 HLV cùng 42 trọng tài.

Các võ sĩ tranh tài ở 16 hạng cân, gồm những nội dung đối kháng nam và nữ, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương, ngành trên cả nước.

Không chỉ là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn và thành tích của các đơn vị, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu muay tại các địa phương.

Qua đó, các đội có thêm cơ hội giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo và phát hiện những nhân tố triển vọng cho lực lượng kế cận.

Kết quả tại Đại hội tiếp tục cho thấy sự đầu tư bài bản của các địa phương, đồng thời tạo động lực để muay Việt Nam phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.