Xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam rộng cửa tứ kết

Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt ghi bàn trong hiệp 2, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có chiến thắng quan trọng. Sau hai trận, U23 Việt Nam có 4 điểm, ghi 3 bàn, thủng lưới 1 lần, đạt hiệu số +2 và đứng thứ hai bảng C.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ hai

Ở trận đấu còn lại, U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua U23 Kuwait với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Uzbekistan có 6 điểm sau hai trận và chắc chắn giành quyền vào tứ kết. U23 Kuwait mới có 1 điểm, trong khi U23 Philippines toàn thua và đã bị loại.

Như vậy, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng C sẽ được quyết định ở lượt trận cuối diễn ra ngày 22.9. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan, trong khi U23 Kuwait gặp U23 Philippines.

U23 Việt Nam (áo trắng) nắm quyền tự quyết cho cơ hội đi tiếp ở lượt trận cuối. Ảnh: Nam Trung

Với 4 điểm trong tay, U23 Việt Nam đang có quyền tự quyết. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước Uzbekistan, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn đứng trong nhóm hai đội đầu bảng và giành vé vào tứ kết.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thất bại trước Uzbekistan, nguy cơ bị loại vẫn xuất hiện nếu U23 Kuwait đánh bại Philippines. Khi đó, hai đội cùng có 4 điểm và phải phân định thứ hạng bằng các chỉ số phụ.

Vì vậy, mục tiêu của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối là hạn chế tối đa rủi ro, đồng thời hướng tới ít nhất một điểm trước đối thủ đã chắc chắn đi tiếp.