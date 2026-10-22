Xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Xác định 4 đội vào bán kết
Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 đang diễn ra tại Vĩnh Long đã xác định được 4 đội góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, thứ hạng của ba đội VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin - BĐ19 vẫn có thể thay đổi sau lượt đấu cuối ngày 22.10.
Ở lượt áp chót diễn ra hôm nay 21.10, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng Ngân hàng Công Thương 3-0. Với 11 trận thắng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà chắc chắn đứng đầu giai đoạn vòng tròn, qua đó sẽ gặp đội xếp thứ tư ở bán kết.
Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa ba đội bám đuổi trở nên hấp dẫn hơn sau những kết quả đáng chú ý. VTV Bình Điền Long An đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-1, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai.
Cùng ngày, Binh chủng Thông tin - BĐ19 vượt qua LPBank Ninh Bình 3-1, tiếp tục duy trì cơ hội cải thiện thứ hạng.
Sau lượt áp chót, VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto cùng có 9 chiến thắng, trong khi Binh chủng Thông tin - BĐ19 sở hữu 8 trận thắng. Vì vậy, kết quả lượt cuối sẽ quyết định thứ tự chung cuộc cũng như các cặp đấu bán kết.
Theo thể thức, đội đứng thứ hai sẽ gặp đội xếp thứ ba, còn đội xếp thứ tư phải đối đầu Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
Ở lượt cuối, Hà Nội Tasco Auto chạm trán Geleximco Hưng Yên, trong khi Binh chủng Thông tin - BĐ19 đối đầu VTV Bình Điền Long An.
Như vậy, dù 4 suất bán kết đã có chủ, cuộc đua thứ hạng vẫn hứa hẹn quyết liệt. Các đội không chỉ hướng đến chiến thắng mà còn phải tính toán để có vị trí thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/xep-hang-bong-chuyen-nu-vdqg-2026-moi-nhat-xac-dinh-4-doi-vao-ban-ket-277840.html