Xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Xác định 4 đội vào bán kết

Ở lượt áp chót diễn ra hôm nay 21.10, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng Ngân hàng Công Thương 3-0. Với 11 trận thắng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà chắc chắn đứng đầu giai đoạn vòng tròn, qua đó sẽ gặp đội xếp thứ tư ở bán kết.

Binh chủng Thông tin - BĐ19 vượt qua LPBank Ninh Bình 3-1 để chắc suất trong top 4. Ảnh: VFV

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa ba đội bám đuổi trở nên hấp dẫn hơn sau những kết quả đáng chú ý. VTV Bình Điền Long An đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-1, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai.

Cùng ngày, Binh chủng Thông tin - BĐ19 vượt qua LPBank Ninh Bình 3-1, tiếp tục duy trì cơ hội cải thiện thứ hạng.

Sau lượt áp chót, VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto cùng có 9 chiến thắng, trong khi Binh chủng Thông tin - BĐ19 sở hữu 8 trận thắng. Vì vậy, kết quả lượt cuối sẽ quyết định thứ tự chung cuộc cũng như các cặp đấu bán kết.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ 13

Theo thể thức, đội đứng thứ hai sẽ gặp đội xếp thứ ba, còn đội xếp thứ tư phải đối đầu Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Ở lượt cuối, Hà Nội Tasco Auto chạm trán Geleximco Hưng Yên, trong khi Binh chủng Thông tin - BĐ19 đối đầu VTV Bình Điền Long An.

Như vậy, dù 4 suất bán kết đã có chủ, cuộc đua thứ hạng vẫn hứa hẹn quyết liệt. Các đội không chỉ hướng đến chiến thắng mà còn phải tính toán để có vị trí thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp.