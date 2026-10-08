Xếp hạng 5 bộ phim đưa Anne Hathaway trở lại đường đua Oscar

Năm 2026 có thể xem là một trong những năm bận rộn nhất trong sự nghiệp của Anne Hathaway. Nhưng khi năm phim cô tham gia lần lượt ra mắt, câu hỏi được quan tâm lúc này không còn là Hathaway xuất hiện ở đâu, mà là vai diễn nào thực sự có thể giúp cô trở lại đường đua Oscar.

Cuối tuần qua, Verity trở thành bộ phim thứ 5 và cũng là dự án cuối cùng của Hathaway ra mắt trong năm nay. Tác phẩm đối đầu trực tiếp với Digger của Tom Cruise tại phòng vé và vượt qua bộ phim này về doanh thu. Hathaway thậm chí sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với Cruise khi tham gia phần tiếp theo của Days of Thunder.

Anne Hathaway có 5 phim điện ảnh lần lượt ra mắt từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Năm bộ phim của Hathaway gồm Mother Mary phát hành ngày 17/4, The Devil Wears Prada 2 ngày 1/5, The Odyssey ngày 17/7, The End of Oak Street ngày 14/8 và Verity ngày 2/10.

Việc một diễn viên có 2 hoặc 3 tác phẩm đủ sức cạnh tranh Oscar trong cùng một năm không phải điều quá hiếm. Tuy nhiên, từng có thời điểm Hathaway được kỳ vọng có tới 5 cơ hội để tìm kiếm tượng vàng thứ hai, sau chiến thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Les Misérables tại Oscar 2013.

Khi cả 5 bộ phim đã lần lượt ra mắt, bức tranh về cơ hội của Hathaway cũng trở nên rõ ràng hơn. Dưới đây là thứ tự được đánh giá lại dựa trên khả năng đưa nữ diễn viên trở lại cuộc đua giải thưởng. Đáng chú ý, một dự án từng được xem là ứng viên tiềm năng thứ 6 là Alone at Dawn của đạo diễn Ron Howard đã bị loại khỏi danh sách năm nay. Bộ phim chiến tranh Afghanistan có Hathaway đóng cùng Adam Driver dự kiến sẽ được Amazon MGM phát hành vào năm 2027. Nếu không thể tạo dấu ấn tại mùa giải năm nay, cả Hathaway và Driver vẫn còn cơ hội hướng tới Oscar 2028.

5. Verity

Anne Hathaway vào vai Verity Crawford trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover.

Trên trang sách, tiểu thuyết bán chạy năm 2018 của Colleen Hoover từng được ví như sự pha trộn giữa Misery và những bộ phim kinh dị truyền hình xoay quanh hình tượng người mẹ sát nhân. Khi được đưa lên màn ảnh bởi đạo diễn Michael Showalter, tác phẩm trao cho Hathaway vai Verity Crawford, một nữ nhà văn nổi tiếng bị mất khả năng hoạt động sau một biến cố.

Chồng cô, Jeremy do Josh Hartnett thủ vai, thuê một nữ nhà văn trẻ do Dakota Johnson đảm nhận để hoàn thành những phần tiếp theo trong loạt tiểu thuyết ăn khách của Verity. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên bất thường khi Verity bị nghi ngờ đang giả bệnh. Không chỉ vậy, cô còn có thể liên quan đến cái chết của chính những đứa con mình.

Về lý thuyết, đây là kiểu vai diễn có thể mang đến cho Hathaway một phiên bản Annie Wilkes của riêng mình, nhân vật từng giúp Kathy Bates giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc với Misery. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không đáp ứng kỳ vọng. Verity nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình, trong khi điểm C+ từ CinemaScore cho thấy khán giả cũng không thực sự bị thuyết phục.

Dù bộ phim mở màn ở vị trí số 1 phòng vé, màn thể hiện của Hathaway vẫn khó tạo ra sức bật đủ lớn cho mùa giải thưởng. Thành công của những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Colleen Hoover như It Ends With Us hay Regretting You cũng chưa đủ để đưa tên tuổi của tác giả đến gần hơn với không khí của Oscar.

4. Mother Mary

Anne Hathaway trong Mother Mary, tác phẩm giúp cô có cơ hội tiếp tục thể hiện khả năng ca hát trên màn ảnh.

Nếu chỉ xét riêng khả năng tranh Oscar cho Hathaway, Mother Mary đã đánh mất lợi thế ngay từ thời điểm ra mắt hồi tháng 4. Bộ phim nhận phản hồi trái chiều và doanh thu phòng vé không như kỳ vọng.

Tác phẩm của đạo diễn David Lowery kết hợp nhiều yếu tố khó đoán, từ chuyện tình, tâm lý giật gân, nhạc kịch rock cho tới thời trang và những yếu tố siêu nhiên. Đây vốn không phải kiểu dự án dễ tiếp cận với số đông khán giả hay nhóm cử tri Oscar.

A24 từng định vị Mother Mary như một tác phẩm có tinh thần kế thừa Black Swan, bộ phim từng giúp Natalie Portman giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, tác phẩm lại có nhiều điểm tương đồng hơn với Vox Lux, bộ phim âm nhạc gây chú ý nhưng không tạo được dấu ấn tại các giải thưởng lớn năm 2018.

Trong vai nữ ca sĩ nổi tiếng bị một thế lực siêu nhiên chiếm giữ, Hathaway có cơ hội một lần nữa thể hiện khả năng ca hát trên màn ảnh rộng kể từ Les Misérables. Dù vậy, cô không hoàn toàn là trung tâm của bộ phim. Nhân vật của Michaela Coel, một nhà thiết kế thời trang từng có mối quan hệ tình cảm với Mother Mary, mới là người thúc đẩy phần lớn diễn biến ngày càng u tối của câu chuyện.

Vì vậy, khả năng Hathaway nhận đề cử Nữ diễn viên chính với Mother Mary gần như không còn được đánh giá cao. Tuy nhiên, bộ phim vẫn có thể xuất hiện trong cuộc đua Oscar thông qua các ca khúc gốc do Charli xcx, Jack Antonoff và FKA Twigs tham gia thực hiện. Nếu một ca khúc được đề cử, Hathaway vẫn có khả năng trở lại sân khấu Oscar để trình diễn.

3. The Devil Wears Prada 2

Anne Hathaway tái xuất với vai Andy Sachs trong The Devil Wears Prada 2 sau 20 năm kể từ phần phim đầu tiên.

Những phần tiếp theo được thực hiện sau nhiều năm luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng The Devil Wears Prada 2 phần nào tránh được cái bẫy hoài niệm khi đưa dàn diễn viên quen thuộc trở lại.

Ở phần phim đầu tiên, Meryl Streep là tâm điểm với vai Miranda Priestly, nữ tổng biên tập tạp chí thời trang lạnh lùng và quyền lực. Vai diễn này giúp Streep nhận đề cử Oscar thứ 14 trong sự nghiệp. Con số đó sau này đã tăng lên 21.

Sau 20 năm, Miranda vẫn giữ nguyên khí chất của nhân vật từng khiến khán giả ấn tượng. Tuy nhiên, Andy Sachs của Hathaway mới là người giúp câu chuyện giữ được sự cân bằng. Điểm đáng chú ý là phần phim mới không chỉ dựa vào yếu tố hoài niệm mà còn khai thác những thay đổi trong ngành báo chí và những vấn đề nghề nghiệp của truyền thông hiện đại. Những chủ đề này được nhìn nhận chủ yếu thông qua hành trình của Andy.

Hathaway vì thế có một cơ hội khá đặc biệt: trở lại với chính nhân vật từng làm nên tên tuổi của mình và biết đâu có thể trở thành một trong số ít diễn viên được đề cử Oscar hai lần cho cùng một nhân vật. Tuy nhiên, điều đó cuối cùng đã không xảy ra. Hathaway vẫn có thể hài lòng với một thành tích đáng chú ý khác khi The Devil Wears Prada 2 vượt qua bộ phim Star Wars mới nhất về doanh thu phòng vé nội địa.

2. The End of Oak Street

Không tạo được cú hích lớn tại phòng vé mùa hè, nhưng The End of Oak Street vẫn được giới phê bình xem là bộ phim đứng thứ hai trong nhóm tác phẩm năm 2026 của Hathaway.

Bộ phim do David Robert Mitchell đạo diễn, J.J. Abrams đứng sau sản xuất và chịu ảnh hưởng rõ nét từ phong cách của Steven Spielberg. Tác phẩm mang màu sắc kết hợp giữa Poltergeist và Jurassic Park, khi đặt một gia đình sống ở vùng ngoại ô vào tình huống phải đối mặt với những sinh vật khổng lồ.

Hathaway vào vai một người mẹ quyết liệt bảo vệ gia đình. Cách nhân vật chuyển từ một bà mẹ ngoại ô thành người sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy khiến màn thể hiện của cô được liên tưởng đến JoBeth Williams trong Poltergeist và Sigourney Weaver trong Aliens.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cả Poltergeist lẫn Jurassic Park đều không mang về đề cử Oscar diễn xuất cho các ngôi sao của mình. Trường hợp của Weaver với nhân vật Ellen Ripley trong Aliens là ngoại lệ đáng chú ý, khi cô trở thành một trong số ít nữ chính phim hành động nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc.

The End of Oak Street lại không sở hữu sức hút thương mại đủ lớn để tạo ra hiệu ứng tương tự. Bộ phim cũng khó tạo được tiếng vang như Weapons, tác phẩm kinh dị gây bất ngờ vào mùa hè trước và mang về chiến thắng Oscar đầu tiên cho Amy Madigan. Vì vậy, dù Hathaway có một màn trình diễn đáng chú ý, cơ hội để cô lọt vào danh sách đề cử vẫn khá hạn chế.

1. The Odyssey

Anne Hathaway trong The Odyssey, bộ phim được đánh giá là cơ hội sáng giá nhất để nữ diễn viên trở lại đường đua Oscar.

Trước ngày ra mắt, phần lớn hình ảnh đầu tiên của The Odyssey tập trung vào những trận chiến quy mô lớn được quay theo định dạng IMAX. Tuy nhiên, đạo diễn Christopher Nolan từng nhấn mạnh rằng những màn trình diễn hoành tráng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài của một câu chuyện giàu cảm xúc hơn.

Đằng sau cuộc chiến là hành trình Odysseus do Matt Damon thủ vai, một người lính kiệt sức sau chiến tranh và tuyệt vọng tìm đường trở về với vợ là Penelope do Anne Hathaway đảm nhận cùng con trai Telemachus do Tom Holland đóng.

Nolan từng nhấn mạnh rằng bộ phim trước hết là câu chuyện về gia đình và hành trình trở về nhà. Với Hathaway, Penelope cũng không đơn thuần là người vợ chờ đợi chồng trở về. Nữ diễn viên hình dung mối quan hệ giữa Penelope và Odysseus theo cách hiện đại hơn, như hai người cùng yêu thích mô tô. Penelope hoàn toàn có thể tự lái chiếc xe của mình nhưng vẫn thích đồng hành cùng Odysseus.

Hathaway và Damon từng hợp tác với Nolan trong Interstellar năm 2014. Tuy nhiên, khi đó Damon đảm nhận vai phản diện còn Hathaway xuất hiện trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng mà Nolan cũng từng nhấn mạnh yếu tố cảm xúc về một người cha xa cách gia đình.

Interstellar cuối cùng nhận 5 đề cử Oscar nhưng đều thuộc các hạng mục kỹ thuật, trong khi dàn diễn viên không được ghi nhận ở các hạng mục diễn xuất. The Odyssey được kỳ vọng sẽ khác. Bộ phim sở hữu một dàn diễn viên có khả năng cạnh tranh tại nhiều hạng mục, trong đó Hathaway và Samantha Morton được nhắc đến ở cuộc đua Nữ diễn viên phụ xuất sắc, John Leguizamo ở hạng mục Nam diễn viên phụ và Matt Damon tranh giải Nam diễn viên chính.

Riêng Hathaway hiện được đánh giá rất cao trong cuộc đua Nữ diễn viên phụ. Trên bảng dự đoán của các chuyên gia Gold Derby, cô đang đứng đầu, trong khi Samantha Morton xếp ngay phía sau.

Sau một năm có tới 5 bộ phim ra mắt, The Odyssey vì thế đang nổi lên như cơ hội sáng giá nhất để Hathaway trở lại đường đua Oscar và tìm kiếm tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp.