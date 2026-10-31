Xếp hạng 10 smartphone màn hình gập được chuyên gia đánh giá cao nhất

Điện thoại màn hình gập đã phát triển vượt bậc trong vài năm qua, kể từ khi chiếc Galaxy Fold đầu tiên khởi đầu cho phân khúc này vào cuối năm 2019.

Hầu hết các smartphone màn hình gập hiện nay đều có độ bền cao, khả năng chống chịu tốt với các tác động từ môi trường, hiệu năng mạnh mẽ, thậm chí một số mẫu còn sở hữu hệ thống camera tuyệt vời. Và tất nhiên, nếp gấp ngay chính giữa màn hình cũng đã gần như biến mất.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần đưa ra một lựa chọn, vì phân khúc này hiện đã chia thành hai nhóm: smartphone gập rộng và smartphone gập hẹp.

Tại PhoneArena, các chuyên gia đã trải nghiệm tất cả các mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất. Dưới đây là xếp hạng 10 sản phẩm đáng sở hữu nhất, xét về ưu và nhược điểm của từng loại.

1. Samsung Galaxy Z Fold8

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 8 là một chiếc điện thoại màn hình gập tuyệt vời, một trong những lý do chính là kiểu dáng nhỏ gọn của máy. Sản phẩm cũng mỏng hơn đáng kể so với iPhone Duo và nhiều "đối thủ" khác. Hơn hết, thiết bị còn có cấu hình cao cấp và ngôn ngữ thiết kế tuyệt vời, kết hợp giữa kinh nghiệm sâu rộng của Samsung trong lĩnh vực điện thoại gập với những xu hướng mới nhất, bao gồm thân máy không có góc cạnh và không có nếp gấp màn hình vật lý.

Galaxy Z Fold 8.

Nhược điểm duy nhất ở đây là hệ thống camera kép, chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản và không mang lại trải nghiệm chụp ảnh hoặc quay video xuất sắc.

2. iPhone Duo

Giá bán từ: 64,99 triệu đồng

iPhone Duo rất phù hợp với những người dùng trung thành của hệ sinh thái Apple và những người đam mê công nghệ thích khám phá những kiểu dáng mới. iPhone Duo chạy trên một phiên bản iOS quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh. Sản phẩm có hiệu ứng chuyển động đẹp mắt và giao diện trực quan, thời lượng pin cũng khá tốt.

iPhone Duo.

Tuy nhiên, những vấn đề về độ bền như màn hình bị nứt khiến nhiều người lo ngại khi mua chúng. Chưa hết, sản phẩm cũng khá dày và thiếu camera tele. Giá bán đắt đỏ cũng khiến iPhone Duo không phù hợp với số đông.

3. Galaxy Z Fold8 Ultra

Giá bán từ: 40,99 triệu đồng

Galaxy Fold8 Ultra rất xuất sắc: khi gập lại, điện thoại có ngoại hình gần giống như một chiếc điện thoại thông minh truyền thống. Hiệu năng của máy cũng rất tuyệt vời nhờ vào vi xử lý Snapdragon cao cấp bên trong và phần mềm One UI của Samsung vẫn giàu tính năng như thường lệ.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Nếu bỏ qua mức giá bán cao ngất, Galaxy Z Fold8 Ultra là chiếc điện thoại màn hình gập hoàn hảo nhất trên thị trường và Samsung cũng là công ty có điểm số độ tin cậy cao nhất.

4. Pixel 11 Pro Fold

Giá bán từ: 48,99 triệu đồng

Pixel 11 Pro Fold giành được danh hiệu thiết bị có độ bền cao nhất nhờ khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68, một cột mốc quan trọng đối với thiết kế dạng gập. Một điểm cộng khác ở Pro Fold là màn hình ngoài 6,5 inch. Kích cỡ này rộng hơn hầu hết các điện thoại màn hình gập kiểu sách khác, giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn. Hơn nữa, màn hình gập chính có độ sáng cực cao, cho phép sử dụng dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Pixel 11 Pro Fold.

Hiệu năng là một lĩnh vực mà điện thoại Pixel của Google tụt hậu nghiêm trọng so với các "đối thủ" cạnh tranh, và Pixel Pro Fold cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, thời lượng pin của máy cũng kém ấn tượng.

5. Huawei Mate X7

Giá bán từ: 42,99 triệu đồng

Thời lượng pin từng là điểm yếu của các điện thoại màn hình gập cỡ lớn nhưng Mate X7 đã chứng minh điều đó không còn đúng. Viên pin 5.600 mAh của máy mang lại thời lượng sử dụng sánh ngang với các flagship dạng hộp truyền thống - 7 giờ 11 phút.

Ngoài ra, Mate X7 đi kèm với tốc độ sạc siêu nhanh - sạc có dây 66W giúp sạc 79% pin chỉ trong 30 phút, sạc đầy chỉ mất 43 phút. Sạc không dây của điện thoại cũng nhanh, đạt tới 50W. Thiết bị cũng có độ bền được cải thiện với chuẩn IP58 và IP59, đi kèm kính Kunlun siêu bền bỉ.

Huawei Mate X7.

Tuy nhiên, trải nghiệm phần mềm và hiệu năng của máy vẫn chưa tốt. Sản phẩm cũng không hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ của Google, chip Kirin 9030 không thể sánh được với chip Snapdragon của Qualcomm.

6. Oppo Find N5

Giá bán từ: 44,18 triệu đồng

Oppo Find N5 ra mắt vào đầu năm 2025 và nhanh chóng thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh trên điện thoại màn hình gập. Sản phẩm là sự kết hợp thiết kế công nghiệp thanh lịch của Oppo với một trong những hệ thống ba camera mạnh mẽ nhất trong phân khúc.

Oppo Find N5.

Tuy nhiên, giá bán của máy cũng khá cao, cũng kém phổ biến hơn so với dòng Galaxy Z của Samsung.

7. Samsung Galaxy Z TriFold

Giá bán từ: 64,49 triệu đồng

Galaxy Z TriFold tập trung vào kích thước màn hình và cả tham vọng của Samsung. Khi mở ra, người dùng có một màn hình khoảng 10 inch, dễ dàng tiến vào phạm vi của máy tính bảng. Ngoài ra, viên pin 5.600 mAh cũng cung cấp thời lượng pin khá tốt.

Samsung Galaxy Z TriFold.

Về giá bán, sản phẩm có giá bán khá cao, ngang ngửa với iPhone Duo. Hiện tại, sản phẩm chỉ được bán với số lượng khá khan hiếm.

8. Motorola Razr Fold

Giá bán từ: 38,45 triệu đồng

Motorola Razr Fold là một sản phẩm nổi bật, trực tiếp thách thức sự thống trị của dòng Galaxy Z Fold. Sản phẩm này khắc phục được hai nhược điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này: thời lượng pin và độ dày.

Motorola Razr Fold.

Với độ dày dưới 10mm khi gập lại, sản phẩm đem lại cảm giác giống một chiếc điện thoại thông minh thông thường. Motorola đã thành công trong việc tích hợp một viên pin silicon-carbon khổng lồ 6.000mAh vào khung máy này. Khi mở ra, người dùng sẽ thấy một màn hình lớn 8,1 inch, hoàn hảo cho việc đa nhiệm.

9. Samsung Galaxy Z Flip8

Giá bán từ: 26,39 triệu đồng

Trong khi Galaxy Z Flip 7 có màn hình ngoài quá nhỏ, Galaxy Z Flip8 đã có màn hình ngoài lớn hơn, bổ sung nhiều cải tiến cần thiết với những chi tiết nhỏ như các cạnh được vát giúp mở máy dễ dàng hơn nhiều. Sản phẩm cũng nhẹ hơn và mỏng hơn.

Samsung Galaxy Z Flip 8.

One UI vẫn là hệ thống đa nhiệm hoàn thiện nhất trong phân khúc điện thoại màn hình gập với khả năng chia màn hình, cửa sổ nổi và hỗ trợ DeX đáng tin cậy. Về năng suất, điện thoại Samsung vẫn dẫn đầu một cách thoải mái.

10. Motorola Razr Ultra (2025)

Giá bán từ: 32,49 triệu đồng

Motorola Razr Ultra vượt trội ở những điểm mà hầu hết các điện thoại màn hình gập khác thường gặp khó: thời lượng pin và tốc độ sạc. Bên cạnh Huawei Mate X7, Razr Ultra là chiếc điện thoại tốt nhất về khía cạnh này.

Motorola Razr Ultra (2025).

Chưa hết, người dùng có thể sạc Razr Ultra đến 80% chỉ trong 30 phút nhờ sạc nhanh có dây 68W (sạc đầy trong 43 phút). Sản phẩm cũng đi kèm với sạc không dây nhanh, có thể đạt đến 30W, gấp đôi tốc độ của Samsung trên Galaxy Z Flip7.