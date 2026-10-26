Xếp dỡ Hải An (HAH) lãi gần 1.184 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 94,7% kế hoạch năm

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Xếp dỡ Hải An, mã ck: HAH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu hơn 1.419,3 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động khai thác tàu mang về hơn 1.066,1 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Doanh thu khai thác cảng đạt hơn 99,1 tỷ đồng, tăng 19,5%, trong khi doanh thu từ các hoạt động khác đạt hơn 254 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Xếp dỡ Hải An đạt gần 504,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong quý III, doanh thu tài chính của Xếp dỡ Hải An đạt gần 11,2 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng đáng kể, từ hơn 7 tỷ đồng lên hơn 14,2 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí tài chính giảm 3,9% so với cùng kỳ, xuống hơn 32,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đi vay chiếm phần lớn, với gần 30,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ từ 45,9 tỷ đồng lên gần 46,4 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, Xếp dỡ Hải An ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III gần 366 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Xếp dỡ Hải An đạt hơn 4.217,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.183,6 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.250 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, Xếp dỡ Hải An đã hoàn thành 94,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An đạt hơn 10.344 tỷ đồng, tăng 18,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 533,7 tỷ đồng lên 1.162,7 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 371,4 tỷ đồng, tăng 133,4% so với đầu năm, với dự phòng 38 tỷ đồng. Đầu tư vào các công ty liên kết của Xếp dỡ Hải An cũng tăng trong 9 tháng đầu năm. Giá trị khoản đầu tư tăng thêm 266 tỷ đồng, lên 845,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp góp thêm 245,2 tỷ đồng vào Hải An Green Shipping Lines.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Xếp dỡ Hải An tại cuối quý III ở mức gần 3.846,4 tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt hơn 2.598,8 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng nợ phải trả. Khoản phải trả dài hạn khác ghi nhận hơn 379,7 tỷ đồng, tăng 20,3% so với đầu năm và chiếm 9,9% tổng nợ.