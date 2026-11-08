Xén hè, dải phân cách để mở rộng 7 tuyến phố

Đây đều là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đóng vai trò kết nối các khu vực trung tâm với khu vực phía Tây Hà Nội. Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ tại các nút giao và điểm quay đầu.

Đáng chú ý, tại đường Khuất Duy Tiến, dự án sẽ điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường xe chạy và bổ sung làn xe hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn Vành đai 3. Chiều rộng mở rộng từ 4,3-7m, chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1.460m.

Trên đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên tuyến được mở rộng từ 1-3,5m. Các vị trí nút giao cũng được điều chỉnh, mở rộng các lối rẽ nhằm tăng khả năng thông hành.

Tuyến đường Lê Văn Lương sẽ được xén hè hai bên và dải phân cách để mở rộng mặt đường

Tại đường Lê Văn Lương, dự án mở rộng mặt đường hai bên tuyến, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, với chiều dài khoảng 1.300m. Chiều rộng xén hè từ 1-3m. Đồng thời, dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ được điều chỉnh trên chiều dài khoảng 54m.

Đối với đường Láng Hạ, tổng chiều dài xén hè khoảng 1.050m, chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi công viên Indira Gandhi, giáp tòa nhà Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, dài khoảng 720m. Đoạn thứ hai từ nút giao phố Hoàng Ngọc Phách đến nút giao phố Vũ Ngọc Phan, dài khoảng 330m. Cả hai đoạn đều mở rộng mặt đường bên phải tuyến, chiều rộng trung bình từ 3,5-4,5m.

Trên đường Giảng Võ, tổng chiều dài xén hè khoảng 338m, tập trung tại hai nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc. Trong đó, hai nhánh rẽ phải tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh được vuốt, mở rộng với chiều rộng từ 1-3m và 1-5,5m. Tại nút giao Giảng Võ - Núi Trúc, mặt đường được mở rộng trung bình 3,5m trên chiều dài khoảng 151m.

Tại đường Hoàng Đạo Thúy, dự án xén hè, mở rộng mặt đường hai bên tuyến, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa, chiều dài khoảng 1.053m. Chiều rộng mở rộng trung bình 3,5m.

Còn tại đường Hoàng Minh Giám, phạm vi cải tạo dài khoảng 346m, từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân. Mặt đường được mở rộng bên trái trung bình 3,5m, bên phải từ 1-4m.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, việc xén hè, mở rộng mặt đường nhằm tăng diện tích dành cho phương tiện lưu thông, nâng cao năng lực thông hành trên các tuyến phố, góp phần giảm thiểu ùn tắc tại những khu vực thường xuyên xảy ra quá tải.

Việc mở rộng mặt đường trên 7 tuyến phố được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực lưu thông tại các trục giao thông có mật độ phương tiện cao của Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác tổ chức thi công và phân luồng sẽ cần được tính toán chặt chẽ để tránh phát sinh ùn tắc tại những khu vực vốn đã chịu áp lực giao thông lớn.