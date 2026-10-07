Xén dải phân cách, mở rộng đường Ô Chợ Dừa lên 6 làn xe

Chiều 5/10, trên đường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), đoạn từ số nhà 34 đến số nhà 80, đơn vị thi công triển khai cắt bớt dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường.

Đường ô Chợ Dừa (Hà Nội) đoạn từ 34 đến số nhà 80 được xén dải phân cách để mở rộng mặt đường nhằm giải tỏa điểm đen ùn tắc. Đồ hoạ: Việt Linh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80 được cắt thêm 5,5 m mỗi bên để giải tỏa điểm ùn tắc ở cuối tuyến.

Làn đường hướng Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, dải phân cách đã được đào bỏ, san nền và rải lớp vật liệu, chuẩn bị cho khâu hoàn thiện mặt đường.

Ở chiều từ Hoàng Cầu đi về phía Xã Đàn, hàng cây xanh và cây cảnh trên dải phân cách đã được di dời để phục vụ thi công cắt xén dải phân cách.

Đơn vị chức năng bố trí cọc tiêu, dây cảnh báo để rào chắn khu vực công trường, tách biệt với phần đường dành cho phương tiện lưu thông.

Phần còn lại của dải phân cách cũ của đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80. Dải phân cách giữa được cắt tại 2 điểm, mỗi điểm dài khoảng 30-40 m, nhằm tăng thêm diện tích cho phương tiện lưu thông.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9/10, đoạn tuyến này sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông: đường vẫn lưu thông hai chiều, ngăn cách bằng dải phân cách cố định, mỗi chiều có 3 làn xe. Phần mặt đường mở rộng sẽ được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu hiện trạng và phương án tổ chức giao thông chung của toàn tuyến.

Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Điểm cuối đường Ô Chợ Dừa nối trực tiếp với Vành đai 1 mới, đồng thời giao cắt với đường Hoàng Cầu và Đê La Thành. Trong khi đó, nút giao Ô Chợ Dừa là nơi hội tụ của nhiều tuyến đường như Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Lương Bằng, nên mật độ phương tiện thường xuyên cao.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công bố trí đủ rào chắn, biển báo công trường, dây phản quang, đèn tín hiệu, đồng thời cử người trực hướng dẫn phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc cục bộ.