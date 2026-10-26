Xem xét xử lý nghiêm hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại xã Quảng Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Sơn

Chiều 26/10, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Sơn. Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 11 của Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương trong 9 tháng năm 2026.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 11

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Quảng Sơn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, nổi bật là tình trạng sạt trượt tại thôn Đắk Snao; hạ tầng chưa đồng bộ, ảnh hưởng tới công tác điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn Châu Ngọc Lương trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng

Đặc biệt, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tới nay, tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã Quảng Sơn diễn biến phức tạp, nguy cơ hình thành các điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đoàn Văn Phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Sơn, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn xảy ra 10 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp đã xác định được đối tượng (diện tích hơn 1 ha); 25 vụ phá rừng trái pháp luật (diện tích hơn 4 ha); 5 vụ khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản trái pháp luật (khối lượng hơn 8m3).

Đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn nhận trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng

Trong 9 tháng năm 2026, tại lâm phần do các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng, đã xảy ra hơn 100 vụ vi phạm lâm luật. Các vi phạm chủ yếu là phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tập trung tại diện tích do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao quản lý.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Văn Diêu đề xuất một số giải pháp xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Trước tình trạng vi phạm lâm luật, đại diện một số đơn vị chủ rừng đã nhận trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý bảo vệ rừng.

Theo đó, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp trên địa bàn do lâm phần rộng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thiếu và phát hiện vi phạm chậm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng bị các đối tượng tấn công, hành hung, cản trở, gây áp lực tâm lý…

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ nguyên nhân, thực trạng lấn chiếm đất rừng và hình thành các điểm dân cư trái phép trên đất rừng. Trên cơ sở đó, xem xét, làm rõ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng đồng thời đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để tình trạng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của xã Quảng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị địa phương rà soát, tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kết luận buổi làm việc

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Xã Quảng Sơn cần nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Tổ theo dõi địa bàn số 11 và các sở, ngành; chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn vi phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

“Công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, nguy cơ hình thành điểm nóng rất cao. Các đơn vị, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Quảng Sơn và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Các sở, ngành quan tâm hỗ trợ địa phương về lực lượng, phương tiện, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Bùi Thắng lưu ý, công tác cưỡng chế phải được thực hiện quyết liệt, dứt khoát, đúng pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng kiểm lâm và công an cần phối hợp xem xét xử lý nghiêm một số vụ việc điển hình nhằm tăng tính răn đe. Đối với diện tích đất rừng đã cưỡng chế, thu hồi, phải khẩn trương trồng rừng và tổ chức quản lý, bảo vệ, không để tái lấn chiếm.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số khu vực xảy ra lấn chiếm đất rừng

Dự báo việc này sẽ khó khăn nhưng chúng ta phải quyết tâm làm để răn đe, làm mẫu, từ đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trước buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số khu vực xảy ra lấn chiếm đất rừng thuộc lâm phần của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Sơn.