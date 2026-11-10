Xem xét tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến cùng các đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Dự án đầu tư xây dựng các trường PTNT liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2) do Công an tỉnh làm chủ đầu tư tại 7 xã gồm: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến.

Hiện nay, các dự án đang được triển khai theo hình thức vừa hoàn thiện các thủ tục, vừa tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện. Cụ thể về khối lượng san nền: Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS tại xã Thụy Hùng và xã Đồng Đăng đạt khoảng 90%; các trường tại xã Quốc Việt, Cao Lộc, Ba Sơn đạt từ 70% đến 75%; trường tại xã Hoàng Văn Thụ đạt 50%; trường tại xã Kháng Chiến đạt khoảng 45%.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND xã Cao Lộc phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành của tỉnh, các xã, nhà thầu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thi công xây dựng các hạng mục trường học trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động phối hợp của các sở, ngành, địa phương và đặc biệt là đơn vị chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án.

Để đảm bảo tiến độ, đồng chí yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và thực hiện tăng ca để đẩy nhanh thi công. Đồng chí nhấn mạnh, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý hợp đồng, khẩn trương rà soát, hoàn thành việc ký kết hợp đồng đối với tất cả 7 dự án trường liên cấp để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý; thực hiện tạm ứng kinh phí cho các nhà thầu theo đúng quy định nhằm hỗ trợ nhà thầu có nguồn lực tài chính và phải siết chặt kiểm tra, quản lý chặt chẽ kinh phí tạm ứng, sử dụng đúng mục đích, giải ngân kịp thời để đóng góp vào chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đồng thời, phân công một đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ hằng tuần, cập nhật công khai lên hệ thống để theo dõi cụ thể tình hình từng dự án; làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đồng chí giao các sở, ngành liên quan đánh giá cụ thể tình trạng thiếu, thừa, nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường học; tập trung hoàn thành toàn bộ công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác chi trả kinh phí và các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án; tổ chức di dời cột điện, kiểm tra thực địa bãi đổ thải, phối hợp với UBND các xã giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.