Xem xét tiến độ chuẩn bị Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, phường làm trưởng của 12 cụm xã, phường tham gia sự kiện.

Lãnh đạo Phòng Văn hoá và Gia đình, Sở VHTT&DL báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác quảng bá Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 đã được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, trong đó 22 hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được đăng tải trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Sở VHTT&DL đã ban hành quy chế liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc, quy chế liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng và điều lệ các môn thể thao. Màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn đã chuẩn bị xong phần âm nhạc, huy động người tham gia và dự kiến thời gian tập luyện và tổng duyệt.

Đến ngày 6/11, có 4 đơn vị đăng ký tham gia không gian trải nghiệm ẩm thực phở vịt. Sở VHTT&DL đang hoàn thiện kịch bản khai mạc, thiết kế sân khấu và phối hợp với 12 cụm xã, phường thống nhất phương án bố trí các gian trưng bày.

Lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về tiến độ triển khai các hoạt động; chuẩn bị sản phẩm, hiện vật và nội dung giới thiệu tại các không gian trưng bày, quảng bá; phương án bố trí gian hàng, trang trí khánh tiết, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng; lịch tập luyện, biểu diễn và sự phối hợp giữa các đơn vị trong từng cụm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường...

Đại diện các cụm xã, phường cũng thảo luận về việc tổ chức các hoạt động trên địa bàn; bố trí lực lượng tham gia Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc; lựa chọn sản phẩm văn hóa, du lịch tiêu biểu và bố trí nhân lực hướng dẫn, giới thiệu tại gian trưng bày giới thiệu du lịch Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở VHTT&DL đề nghị các cụm xã, phường phân công rõ trách nhiệm, xác định đầu mối theo dõi, báo cáo tiến độ và tham gia đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch. Các cụm thường xuyên trao đổi thông tin với Sở VHTT&DL, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết. Các xã, phường chú trọng chất lượng tiết mục, phát huy vai trò của các câu lạc bộ và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia biểu diễn. Các gian trưng bày cần lựa chọn sản phẩm đặc trưng, kết hợp hài hòa giữa sản phẩm văn hóa và nông sản địa phương.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL cũng đề nghị UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch và lịch các hoạt động trong Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc.

Các đơn vị thuộc Sở VHTT&DL tiếp tục hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị tổng duyệt và phối hợp với lực lượng công an phân luồng giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân và du khách.