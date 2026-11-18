Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp tổ chức sự kiện.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026) chủ trì cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Công Thương, công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ đang được các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch và tiến độ đề ra, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hội chợ diễn ra đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, công tác chiêu thương được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cụ thể, tính đến ngày 17/11/2026 có 246 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia, vượt 6 gian so với kế hoạch.

Cùng với đó, việc lựa chọn nhà thầu thiết kế, dàn dựng gian hàng và các dịch vụ liên quan phục vụ hội chợ đã hoàn thành. Các phương án bố trí gian hàng, trang trí tổng thể, tổ chức lễ khai mạc, đón tiếp đại biểu và các hoạt động bên lề đang được triển khai.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Công tác tuyên truyền, quảng bá hội chợ đang được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua tuyên truyền trực quan, lưu động. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy cũng được các đơn vị chủ động triển khai theo nhiệm vụ được phân công.

Đại diện Công an tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan tại cuộc họp

Lãnh đạo phường Tam Thanh phát biểu tại cuộc họp

Đại diện doanh nghiệp tổ chức sự kiện trình bày phương án thiết kế, dàn dựng gian hàng tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức hội chợ. Trong đó, tập trung trao đổi về công tác trang trí, khánh tiết, thiết kế, dàn dựng và bố trí gian hàng; phương án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá du lịch trong khuôn khổ hội chợ; công tác đón tiếp đại biểu; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện hậu cần phục vụ hội chợ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026) phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển giao thương, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ nội dung, quy mô và thành phần tham gia; chú trọng chất lượng, hiệu quả của các gian hàng, bảo đảm không gian trưng bày được bố trí hợp lý, đẹp mắt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Công Thương và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, đôn đốc tiến độ, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động chính và hoạt động bên lề. Đồng thời, rà soát danh sách doanh nghiệp Trung Quốc tham gia, các thủ tục liên quan đến việc mời, đón tiếp đại biểu, doanh nghiệp; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản và hàng hóa trưng bày; khuyến khích doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia...

Các cơ quan báo chí, truyền thông bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, phản ánh đúng nội dung, quy mô và ý nghĩa của hội chợ.

Các lực lượng chức năng chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thông tin trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tổ chức hội chợ thành công.

Được biết, hội chợ năm nay có nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, trong đó nổi bật là Diễn đàn trái cây Việt Nam – Trung Quốc; hội thảo thương mại điện tử xuyên biên giới cùng các chương trình kết nối doanh nghiệp hai nước. Qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và thúc đẩy giao thương hàng hóa.