Xem xét thông xe toàn bộ mặt cắt cầu Thăng Long từ 22h ngày 29/10

Theo văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết đã hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long thuộc dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe.

Thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long.

Đối với chiều từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài, đơn vị đã hoàn thành 100% hạng mục hạ tầng vùng cân và lắp đặt thiết bị trên 2 làn đường. Chiều từ Nội Bài về trung tâm, công tác đổ bê tông mặt đường đã hoàn tất, dự kiến đủ điều kiện thông xe ngày 29/10/2026.

Để sớm khôi phục giao thông, Ban đề xuất tháo rào chắn và thông xe toàn bộ mặt cắt cầu từ 22h ngày 29/10. Hạng mục lắp đặt thiết bị cân còn lại sẽ được triển khai sau khi thông xe, bằng cách rào chắn lần lượt từng làn trong tổng số 3 làn đường phía đầu cầu theo hướng từ Nội Bài về Hà Nội.

Mỗi làn dự kiến thi công trong 2 ngày, các phương tiện vẫn lưu thông trên 2 làn còn lại.

Phương án điều chỉnh hiện được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trình Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, chấp thuận.