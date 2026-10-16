Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc họp báo, chiều 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỳ họp chia thành 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 17-10 đến hết ngày 14-11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11. Trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. ﻿Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cũng cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung 5 nội dung vào chương trình nghị sự; đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 2 nội dung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ sự cần thiết, khả năng chuẩn bị; gửi hồ sơ tài liệu các nội dung cần bổ sung chậm nhất là ngày 25-10 để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội trên cơ sở cơ quan trình có hồ sơ cụ thể.

Ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, trả lời về các nội dung dự kiến chất vấn các thành viên Chính phủ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các nội dung dự kiến chất vấn các thành viên Chính phủ, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các đoàn đại biểu Quốc hội, phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội và cử tri, cơ quan chức năng đã tổng hợp và dự kiến đề xuất 6 lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính... Ngoài ra, còn có các vấn đề đan xen liên quan đến nhiều bộ ngành được dư luận quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nhà đất và quản lý nhà đất.

“Sau khi phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, danh sách sẽ được trình các đại biểu Quốc hội quyết định lựa chọn 2 lĩnh vực chính thức để chất vấn. Quốc hội sẽ chọn 2 Bộ trưởng chủ trì tương ứng với 2 lĩnh vực được chọn; đồng thời có thể mời các thành viên Chính phủ liên quan cùng tham gia giải trình các vấn đề liên ngành”, ông Hoàng Nam Hải cho biết.

Do khối lượng công việc lập pháp tại kỳ họp rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phiên chất vấn dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 12-11.

Dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp tại Nhà Quốc hội vào sáng 17-10, bế mạc ngày 21-11.

Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua 1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi); 2. Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); 3. Luật An ninh dữ liệu; 4. Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 5. Luật Bưu chính (sửa đổi); 6. Luật Đất đai (sửa đổi); 7. Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); 8. Luật Đấu thầu (sửa đổi); 9. Luật Định danh và xác thực điện tử; 10. Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) ; 11. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); 12. Luật Luật sư (sửa đổi); 13. Luật Nhà ở (sửa đổi); (cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất); 14. Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); 15. Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); 16. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên gọi theo Tờ trình số 558/TTr-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ và Kết luận số 231/KL-UBTVQH16 ngày 04/9/2026 của UBTVQH); 17. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); 18. Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) (tên gọi theo Tờ trình số 534/TTr-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ và Kết luận số 232/KL-UBTVQH16 ngày 04/9/2026 của UBTVQH); 19. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); 20. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) (cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất); 21. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); 22. Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); 23. Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); 24. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm (theo trình tự, thủ tục rút gọn) (tên gọi theo Tờ trình số 634/TTr-CP ngày 25/8/2026 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2026/UBTVQH16 ngày 20/8/2026 của UBTVQH); 25. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (theo trình tự, thủ tục rút gọn) (tên gọi theo Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 ngày 11/9/2026 của UBTVQH); 26. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; 27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 29. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (theo trình tự, thủ tục rút gọn); 30. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 31. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; 32. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập (theo trình tự, thủ tục rút gọn); 33. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 34. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (theo trình tự, thủ tục rút gọn); 35. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (theo trình tự, thủ tục rút gọn); 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí (tên gọi theo Tờ trình số 556/TTr-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ và Kết luận số 228/KL-UBTVQH16 ngày 30/8/2026 của UBTVQH); 37. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tên gọi theo Kết luận số 280/KL-UBTVQH16 ngày 29/9/2026 của UBTVQH); 38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 39. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế (tên gọi theo đề nghị trong Báo cáo số 466-BC/ĐU ngày 29/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ); 40. Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội (do Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình); 41. Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; 42. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); 43. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). 44. (Dự kiến) Các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng.