Xem xét thí điểm một số chính sách đặc thù xây dựng dự án đường sắt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) Nguyễn Cao Cường cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 4/11, khi phát hiện cháu nhỏ đang đuối nước tại sông Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, anh Trần Đình Trọng và Nguyễn Xuân Hải cùng trú tại xã Kỳ Thượng đã lao mình xuống nước cứu thành công cháu bé đang dần chìm dưới lòng sông.