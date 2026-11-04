Xem xét thí điểm một số chính sách đặc thù xây dựng dự án đường sắt
Sáng 4/11, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố tiếp tục chương trình làm việc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì kỳ họp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xem-xet-thi-diem-mot-so-chinh-sach-dac-thu-xay-dung-du-an-duong-sat-246261104091844196.htm