Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã.

Cụ thể, chế độ tiền công lao động tăng từ hệ số 0,1 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hàng tháng tăng từ hệ số 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: VŨ HIẾU

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiều địa phương đề nghị nâng định mức các chế độ, chính sách, nhất là các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng hệ số 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ hệ số 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ hệ số 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (20%).

Bên cạnh đó, theo Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội chế độ tiền công lao động chỉ áp dụng đối với đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương và không hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ Quỹ Bảo hiểm xã hội; hoạt động phí áp dụng cho cả đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và không chuyên trách là chế độ đặc thù của cơ quan dân cử địa phương.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND, dự thảo nghị quyết bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của HĐND các cấp.

Trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban thống nhất với đề xuất tăng tiền công lao động thực tế từ hệ số 0,1 lên hệ số 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ hệ số 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cơ quan thẩm tra đề nghị áp dụng mức tăng thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND. Ảnh: VŨ HIẾU

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời hoàn thiện chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ hệ số 0,1 lên hệ số 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ hệ số 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất áp dụng mức tăng chung trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp. Theo đó, tiền công lao động thực tế tăng từ hệ số 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ hệ số 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của đại biểu HĐND.

Với 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, bảo đảm áp dụng thống nhất theo từng cấp trên phạm vi cả nước.