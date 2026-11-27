Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Các đồng chí: (1) Trần Thị Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; (2) Trần Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; (3) Phạm Lê Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tiểu học Nam Hòa, Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 Trường Tiểu học Nam Hòa, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Vi phạm của các đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Trần Thị Hồng, Phạm Lê Quyên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Đoàn.

2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung

quan trọng khác theo thẩm quyền.