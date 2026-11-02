Xem xét phương án thoát nước Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao; cùng lãnh đạo các sở, ngành, xã Đồng Đăng; đại diện Công ty Cổ phần Phát triển cửa khẩu thông minh Lạng Sơn (nhà đầu tư).

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn, hiện các cơ quan, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó, dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (giai đoạn 2) mở rộng từ 6 làn lên 14 làn đường, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Riêng đối với hạng mục thoát nước qua khu vực Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119-1120, nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Phát triển cửa khẩu thông minh Lạng Sơn) đề xuất phương án xây dựng cống hộp bê tông cốt thép đôi, kích thước B x H = 2000 mm x 2000 mm, chiều dài khoảng 270 m dọc theo tuyến suối hiện trạng; phía trên cống thực hiện san lấp mặt bằng để mở rộng khu vực dự án về phía tuyến đường sắt; lưu vực thoát nước rộng khoảng 116 ha, lưu lượng dòng chảy khoảng 24,5 m³/s.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến đề xuất của nhà đầu tư về điều kiện pháp lý, chuyên ngành đối với việc xây dựng công trình trên đoạn suối; sự phù hợp với quy hoạch và khả năng triển khai dự án; quy định, trình tự, thẩm quyền cần phải trao đổi với cơ quan chức năng của Trung Quốc…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh, nhà đầu tư lưu ý một số vấn đề trong quá trình xây dựng phương án thoát nước qua khu vực dự án như: khả năng tiêu thoát nước và các quy định pháp lý liên quan giữa hai nước, các yêu cầu về đảm bảo an toàn khu vực biên giới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh về trình tự, thủ tục, cơ chế trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc; đồng thời cho ý kiến về các cấp, cơ quan có thẩm quyền cần tham gia xem xét, chấp thuận đối với phương án công trình thoát nước tại khu vực này trước khi tỉnh quyết định lựa chọn phương án và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi một số nội dung với lãnh đạo Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tại khu vực triển khai dự án

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tập trung làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn công trình, bảo vệ môi trường, quy hoạch, đầu tư, đất đai, giao thông đường sắt và các vấn đề có liên quan. Đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý và xác định cụ thể các thủ tục, thẩm quyền cần thực hiện để bảo đảm phương án công trình thoát nước qua khu vực Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119-1120 được triển khai đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu phương án thoát nước phù hợp; tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương tổ chức thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119-1120 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã đủ điều kiện triển khai; chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) kiểm tra thực địa phương án thoát nước qua khu vực Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119 - 1120

Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực mốc 1119-1120 và khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.