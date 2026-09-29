Xem xét phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Qua thảo luận về phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất nguyên tắc, tiêu chí và các phương án đề xuất bố trí do Sở Nội vụ trình.

Nội dung này được thực hiện nhằm triển khai các nghị định của Chính phủ. Theo đó, với 130 xã, phường, Nghệ An được bố trí tối đa 585 phòng chuyên môn, tăng 65 phòng so với hiện nay. Số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã cũng được tăng lên tối đa 325 người, thêm 65 người so với hiện tại.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng thêm phòng chuyên môn và bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng chí thống nhất với các nội dung trình, yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện tờ trình, thông qua Đảng ủy UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Theo quy trình, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, UBND tỉnh sẽ ban hành các quy định về khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Trên cơ sở đó, chính quyền các địa phương cấp xã thuộc diện được bố trí tăng thêm sẽ quyết định việc thành lập phòng, bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Nghị quyết, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Quy chế quy định cụ thể nguyên tắc, điều kiện, tỷ lệ được xét nâng lương; cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc nhằm thay thế quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phân cấp, phân quyền của tỉnh; đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo đảm bảo đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí, điều kiện trình UBND tỉnh ban hành.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó có dự thảo Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu là xây dựng miền Tây Nghệ An trở thành vùng phát triển bền vững, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống so với bình quân chung của tỉnh; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới.

Nghị quyết và Đề án xác định 3 đột phá gồm phát triển, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo Nghị quyết, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đặt ra là phát triển du lịch chất lượng cao, giàu bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Nghệ An.

Phiên họp đồng thời xem xét báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 1/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh thảo luận và thống nhất thông qua Dự thảo Đề án phát triển giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2026-2030. Đề án hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM/STEAM đồng bộ, chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh cũng xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Quy hoạch 24m. Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, trong quá trình rà soát hồ sơ phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, một số khối lượng, chi phí trong tổng mức đầu tư được duyệt chưa phù hợp hồ sơ thiết kế và nhu cầu thực tế.

Giá một số vật liệu xây dựng cũng tăng so với thời điểm lập dự án. Kinh phí giải phóng mặt bằng được rà soát, cập nhật theo hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất và chính sách bồi thường hiện hành. Trên cơ sở đó, Ban đề xuất nâng tổng mức đầu tư dự án từ 108 tỷ đồng lên hơn 183 tỷ đồng, tăng khoảng 75 tỷ đồng.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát kỹ phạm vi đầu tư, nhất là phương án giải phóng mặt bằng hai bên tuyến; xem xét điều chỉnh theo hướng ưu tiên chỉnh trang hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng cho ý kiến về kết quả rà soát các dự án chậm tiến độ, còn vướng mắc; phương án quản lý, khai thác nhà, đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý trong năm 2026 và một số nội dung khác.