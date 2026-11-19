Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không là thành viên BCĐ); lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày phương án bố trí nhân lực, biên chế ngành giáo dục và y tế

Tại hội nghị, đại diện tổ giúp việc BCĐ đã báo cáo kết quả phương án bố trí nhân lực và biên chế giai đoạn 2027 - 2031, trọng tâm là biên chế lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, dự kiến tổng biên chế cán bộ, công chức giảm tương đương 5% so với biên chế được giao năm 2026; dự kiến viên chức, lĩnh vực giáo dục và y tế dự kiến giữ nguyên so với biên chế được giao năm 2026; biên chế viên chức lĩnh vực khác dự kiến giảm tương đương 5% so với biên chế được giao năm 2026.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Đồng thời, các đại biểu cũng phân tích cơ sở xây dựng phương án biên chế đối với ngành giáo dục và y tế; trao đổi, làm rõ số liệu, tài liệu kiểm chứng, bảo đảm tính thống nhất, chính xác và đầy đủ trong báo cáo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng phương án bố trí nhân lực và biên chế giai đoạn 2027 - 2031 phải bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, phương án biên chế công chức cấp tỉnh và cấp xã phải bảo đảm giảm tối thiểu 5%; biên chế viên chức lĩnh vực giáo dục và y tế giữ nguyên so với số được giao năm 2026.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, mức độ tự chủ tài chính và nhu cầu sử dụng nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, làm cơ sở xây dựng phương án bố trí biên chế phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng phương án tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án, bổ sung số liệu và tài liệu kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất, có cơ sở thực tiễn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.