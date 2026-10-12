Xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về việc bổ sung thông tin, hồ sơ mở rộng Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công; kiện toàn các ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Trong lĩnh vực xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét việc hoàn thiện Đề án “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030”; giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục năm học 2026-2027; hoàn thiện Đề án thành lập Công đoàn Khu công nghiệp phía Nam tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2; dự thảo Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; dự thảo Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Vùng đất Thái Nguyên - Nơi in dấu chân Người”.

Hội nghị cũng xem xét danh mục chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV/2026 phục vụ đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh, gồm: Chính sách hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ; quy định định mức hỗ trợ đối với chủ dự án trực tiếp sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2026-2030; sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, những nội dung này đã được Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, góp phần hoàn thiện các đề án, chính sách nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đối với định mức hỗ trợ, các đại biểu đề nghị nghiên cứu, tham khảo mức hỗ trợ của các địa phương khác trong khu vực để bảo đảm sự tương đồng, hài hòa; vừa tạo động lực khuyến khích đối tượng thụ hưởng, vừa phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đối với các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bảo đảm chính sách ban hành đúng quy định, dễ áp dụng và thuận lợi khi triển khai trong thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung trình tại Hội nghị đều đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến nhiều lần trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thể hiện tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc và quy chế làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện nội dung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí lưu ý, các chương trình, đề án, kế hoạch sau khi ban hành phải giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời bảo đảm đúng đối tượng, xác định rõ nguồn lực để tổ chức thực hiện.