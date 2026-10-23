Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vận động hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng của năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí: giảm 99 vụ, giảm 42 người chết, giảm 84 người bị thương, tương ứng giảm 12,57%, 22,65% và 47,73% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn tập trung tại một số địa bàn phức tạp như: Đức Hòa, Bến Lức, Mỹ Hạnh...

Từ tháng 4/2026, hai xã Đức Hòa và Mỹ Hạnh đã xây dựng, triển khai thí điểm mô hình “Xã an toàn giao thông”. Thực tế triển khai cho thấy mô hình bước đầu phát huy hiệu quả. Sau 3 tháng thực hiện, so với quý I/2026, số vụ tai nạn giao thông tại Đức Hòa giảm từ 10 xuống còn 4 vụ, số người chết giảm từ 11 xuống còn 4 người. Tại xã Mỹ Hạnh, số vụ tai nạn giảm từ 14 xuống còn 4 vụ, số người chết giảm từ 14 xuống còn 4 người, số người bị thương giảm từ 3 xuống còn 1 người.

Từ kết quả trên, từ tháng 6-9/2026, các xã, phường Bến Lức, Mỹ Yên, Long An, An Tịnh đã tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình “Xã, phường an toàn giao thông”. Tháng 10/2026, Tây Ninh thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh theo hướng tiếp tục duy trì mô hình tại 6 xã, phường cũ; đồng thời triển khai mới đối với 7 xã, phường khác có tình hình tai nạn giao thông phức tạp nhưng chưa triển khai mô hình là Thủ Thừa, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Thạnh Lợi, Dương Minh Châu, Ninh Thạnh, Tân An. Với 83 xã, phường còn lại, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện và thực hiện những nhiệm vụ xây dựng mô hình, chưa tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Cán bộ chức năng tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Để mô hình triển khai đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các cấp, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa từ hệ thống chính trị đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, ấp và cộng đồng. Trong đó, lực lượng Công an và ngành Xây dựng giữ vai trò nòng cốt theo chức năng, nhiệm vụ; Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện.

Ngành chức năng và các địa phương liên quan tập trung xây dựng các bộ tiêu chí an toàn giao thông đối với cơ quan, đơn vị, nhà trường; khu, cụm công nghiệp, làng nghề; chi bộ, tổ dân phố; doanh nghiệp; tuyến đường tự quản; gia đình, dòng họ, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, các địa phương xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc văn hóa giao thông văn minh, hình thành đặc trưng “Văn hóa giao thông” trong nhân dân.

Tây Ninh xác định công tác tuyên truyền, vận động phải hướng đến thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các nhóm thường xuyên vi phạm, những địa bàn có nhiều tai nạn, trên cơ sở dữ liệu vi phạm và tai nạn giao thông năm 2025-2026.

Nhà trường, gia đình cần phối hợp quản lý, giáo dục học sinh; không để người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện; nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm, không sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi điều khiển phương tiện và chấp hành quy định về làn đường, tín hiệu giao thông.

Cán bộ chức năng tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông; kịp thời bổ sung biển báo, vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và cảnh báo tại những vị trí cần thiết, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, xe chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện và các hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Đối với các vụ tai nạn, cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ nguyên nhân; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định pháp luật. UBND tỉnh Tây Ninh sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý mà không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, sau một năm triển khai, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, đánh giá kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để xem xét mở rộng phạm vi chấm điểm, đánh giá, công nhận mô hình.