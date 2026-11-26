Ông Lê Đình Long - nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ)

Ngày 26-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đề nghị thi hành kỷ luật hai cán bộ

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; và đồng chí Lê Đình Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, nơi công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đắc Lực và Lê Đình Long.

Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết 57

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong các việc: ban hành văn bản cụ thể hóa Nghị quyết; tháo gỡ điểm nghẽn tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin, nhân lực; bố trí, giải ngân kinh phí và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy: Sơn La, Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An; Ban Thường vụ Đảng ủy: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Quảng Ninh.

Xem xét trách nhiệm vụ “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Tiếp theo các kỳ họp trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đã nghiêm túc kiểm điểm nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Qua các kỳ họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng 03 đảng viên; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng 01 đảng viên; Cảnh cáo 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; Khiển trách 01 tổ chức đảng và 24 đảng viên; kiểm điểm đối với 51 tổ chức đảng và 97 đảng viên có liên quan.