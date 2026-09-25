Xem ​xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/TTXVN

Các bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng). Các bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giảm mức bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan đến sai phạm tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Theo bản án, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Hồ sơ vụ án xác định trong quá trình triển khai hai dự án, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỉ đồng.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt và cho hưởng án treo; đồng thời đề nghị tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự, giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Tại phần thủ tục phiên phúc thẩm sáng 25/9, Hội đồng xét xử cho biết cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Doãn Tú cùng một số luật sư và người có quyền lợi liên quan vắng mặt vì lý do khách quan, không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa.

Sau hội ý, Hội đồng xét xử xác định việc các bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử và quyết định tiếp tục phiên tòa.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9.