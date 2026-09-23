Xem xét khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hòa Khánh

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục.

Theo đó, đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phường tiến hành các thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 08 viên chức, người lao động bị khởi tố, bắt tạm giam; 1 trường hợp còn lại không phải là đảng viên. Đồng thời, tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với 8 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng công bố các quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, phường Hòa Khánh cũng đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo xem xét trách nhiệm các tập thể lãnh đạo và cá nhân các cơ quan đơn vị có liên quan được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra sai phạm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ngoài ra, phường Hòa Khánh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị được duy trì bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

PHƯƠNG KIẾM