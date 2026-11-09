Xem xét kết quả rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm ban đầu

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ quán triệt nội dung hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và kê khai dữ liệu ban đầu.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị

Theo dự thảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; ban hành kế hoạch triển khai với lộ trình, mốc thời gian và sản phẩm cụ thể; phân công 4 cơ quan đầu mối, lựa chọn 4 đơn vị làm điểm đại diện các khối, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan đầu mối, cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai nhiệm vụ; ban hành văn bản hướng dẫn, thành lập tổ giúp việc, tổ rà soát, tổ chức tập huấn, thường xuyên đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Toàn tỉnh có 881 cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) thực hiện kê khai Bộ biểu theo Hướng dẫn số 07 ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị. Trong đó, cấp tỉnh có 127 cơ quan, đơn vị; cấp xã có 754 cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối ở cấp tỉnh và cấp xã đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tình hình thực hiện nhiệm vụ; đối chiếu nhiệm vụ được giao với danh mục vị trí việc làm theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Qua đó, danh mục vị trí việc làm cơ bản được xây dựng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức sau sắp xếp.

Đối với bản mô tả công việc và khung năng lực, các cơ quan, đơn vị đã đối chiếu từng vị trí với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc và sản phẩm đầu ra để rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan. Về kê khai Bộ 9 biểu dữ liệu vị trí việc làm, toàn tỉnh có 881/881 cơ quan, đơn vị hoàn thành kê khai đầy đủ, đạt 100%.

Tính đến ngày 9/11/2026, kết quả cập nhật thông tin, dữ liệu vị trí việc làm lên hệ thống ở một số khối như sau: khối UBND có 80/80 cơ quan, đơn vị; khối Đảng có 61/75 cơ quan, đơn vị; khối HĐND có 59/70 cơ quan, đơn vị...

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến xác định nhu cầu biên chế công chức, viên chức; bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ; rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực và cập nhật dữ liệu trên hệ thống; việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, triển khai thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tiễn. Quá trình rà soát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; lấy yêu cầu công việc làm cơ sở xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực. Trong đó, cần xác định cụ thể từng vị trí, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảm nhiệm và sản phẩm công việc, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, bằng cấp và sở trường công tác. Đồng thời, chú trọng cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, phát huy năng lực của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các phương án cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn của từng khối, từng cấp, từng địa phương. Các phương án phải có căn cứ, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, làm cơ sở để BCĐ xem xét, thống nhất lựa chọn phương án phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.