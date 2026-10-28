Xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá điện

Ảnh minh hoạ: EVN.

Dự họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn vị, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện là sắc thuế duy nhất còn lại trong giá xăng. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, hiệu lực từ ngày 1/1/2026, xăng khoáng chịu thuế suất 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%, trong khi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đều đã được đưa về 0% đến hết năm 2026. Sắc thuế này chỉ áp dụng với xăng, không áp dụng với các mặt hàng dầu. Giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,1 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được áp dụng từ tháng 5/2025 theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 7/5/2025 của EVN). Mức giá này đến nay chưa thay đổi và là cơ sở để tính giá bán lẻ cho từng nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Thu Thảo